Białoruś: 221 nowych infekcji Sars-CoV-2 i siedem zgonów w ciągu doby

221 nowych infekcji Sars-CoV-2 potwierdzono na Białorusi w ciągu minionej doby, z powodu koronawirusa zmarło kolejnych siedem osób – wynika z danych opublikowanych przez resort zdrowia w środę.

Ogółem liczba zakażonych wzrosła 8 lipca do 64 224, co oznacza, że w ciągu doby potwierdzono 221 nowych infekcji. To więcej niż dzień wcześniej (199).

Według oficjalnych danych z powodu koronawirusa zmarły łącznie 443 osoby, w tym siedem - w ciągu ostatniej doby.

Za ozdrowieńców uznano 52 854 osoby. Przeprowadzono 1,087 mln testów.

Na Białorusi nie wprowadzano odgórnej kwarantanny, nie zamykano granic. Pomimo wysokiej ogólnej liczby zakażeń oficjalnie odnotowywany jest wyjątkowo niski - w porównaniu z innymi krajami - poziom liczby zgonów, co według części komentatorów wskazuje na zaniżanie danych. Według prezydenta Alaksandra Łukaszenki Białoruś "pokonała" koronawirusa.

Z Mińska Justyna Prus