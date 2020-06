Białoruś: 41 ciężarówek z pomocą z Polski dotarło do Mińska

Pomoc humanitarna do walki z epidemią koronawirusa dotarła do białoruskiej stolicy. W 41 ciężarówkach przetransportowano do Mińska maski, środki do dezynfekcji, lekarstwa oraz respiratory. Część pomocy trafiła na Grodzieńszczyznę.

"O pomocy i dobrosąsiedztwie można dużo mówić, ale lepiej ją demonstrować" - mówił, witając polski konwój wiceambasador RP w Mińsku Marcin Wojciechowski. Rozładunek odbył się w centrum logistycznym białoruskich służb celnych pod Mińskiem.

Ambasador RP na Białorusi Artur Michalski podkreślił w rozmowie z PAP, że "to bardzo poważny konwój", w sumie to 300 ton różnego rodzaju pomocy - sprzętu i środków ochrony. "Część, która trafiła do Mińska, zostanie rozprzestrzeniona po całej Białorusi, zaś część pomocy trafiła już do czterech miast w obwodzie grodzieńskim" - powiedział Michalski.

"Dziękujemy za ten kolejny gest przyjaźni i dobrosąsiedztwa" - mówił wiceminister zdrowia Białorusi Barys Andrasiuk. Dodał, że już na początku przyszłego tygodnia pomoc zostanie rozdysponowana do placówek walczących z Covid-19 we wszystkich regionach kraju.

"Bardzo się cieszymy, że w tym trudnym czasie dla wszystkich, możemy okazać pomoc" - podkreślił kpt Rafał Sołowin z Państwowej Straży Pożarnej, który dowodził konwojem. Wśród 47 maszyn, które w piątek rano wjechały na Białoruś, są pojazdy straży pożarnej, policji i straży granicznej.

Jak wskazali polscy dyplomaci, w transport konwoju zaangażowany był mechanizm pomocowy UE, ponieważ również do jej struktur Białoruś zwracała się o pomoc. W dostarczeniu pomocy przygotowanej na zlecenie rządu przez polskie instytucje państwowe pośredniczyła Fundacja Pomocy Międzynarodowej.

Rano sześć z 47 ciężarówek udało się do Grodna, Szczuczyna, Wołkowyska i Lidy, by przekazać pomoc dla tamtejszych szpitali. Jak mówił wcześniej PAP konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, dla obwodu grodzieńskiego, gdzie mieszka wielu Polaków, pomoc ta jest również "bardzo ważna i potrzebna".

Konwój wyruszył z Warszawy w czwartek po południu. W jego odprawie uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Dworczyk i wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, a także ambasador Białorusi w Polsce Uładzimir Czuszau.

Pierwszy konwój z pomocą humanitarną przybył na Białoruś pod koniec kwietnia. Przywieziono wtedy środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i maseczki chirurgiczne potrzebne do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią wirusa COVID-19 Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" podpisanego w 1992 r.

Z Mińska Justyna Prus