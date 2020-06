Białoruś: 704 nowych infekcji SARS-CoV-2 w ciągu doby, 5 nowych zgonów

704 nowe infekcje i pięć zgonów to dobowy bilans epidemii Covid-19 na Białorusi. Według statystyki resortu zdrowia liczba nowych zakażonych maleje. Przedstawiciel WHO na Białorusi ostrzega jednak, że wirus wciąż jest w fazie lokalnego rozprzestrzeniania się.

Ogólna liczba zakażonych w kraju to już 52 520 osób, z tego 704 nowe przypadki zarejestrowano w ciągu minionej doby. To najniższy przyrost dobowy od półtora miesiąca.

Wyzdrowiało 27 760 osób (w tym 1 117 w ciągu doby). Od początku epidemii resort zdrowia potwierdził 298 zgonów z powodu koronawirusa, w tym pięć - z czwartku na piątek.

Przeprowadzono w sumie blisko 700 tys. testów, a liczba analiz wykonywanych w ciągu doby zbliża się do 20 tys.

Minister zdrowia mówił 11 czerwca, że na Białorusi "widać tendencję spadkową w liczbie nowych zachorowań". Zdaniem Uładzimira Karanika kraj zaczyna powoli wychodzić z wysokiego pasma zachorowań, które utrzymywało się przez prawie cały maj i na początku czerwca. Według urzędnika "udało się rozciągnąć szczyt zachorowań i nie dopuścić do przeciążenia systemu ochrony zdrowia".

Przedstawiciel WHO na Białorusi Batyr Bierdykłyczew powiedział z kolei portalowi TUT.by, że kraj wciąż znajduje się na etapie lokalnego rozprzestrzeniania się infekcji, co oznacza, że "jest to dość poważna sytuacja".

Zarówno przedstawiciele resortu zdrowia, jak i WHO oraz epidemiolodzy cytowani przez portal TUT.by w ostatnich dniach apelowali o to, by nie zaprzestawać profilaktyki i nie rezygnować z przestrzegania działań w ramach dystansowania społecznego, higieny rąk i noszenia masek.

Z Mińska Justyna Prus