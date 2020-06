Białoruś: 879 nowych zakażeń koronawirusem, sześcioro chorych zmarło

879 przypadków infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 oraz sześć kolejnych zgonów na wywoływaną nim chorobę odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby – wynika z zestawienia opublikowanego w niedzielę przez ministerstwo zdrowia.

W sumie liczba zakażonych na Białorusi wynosi obecnie 48 630 - podał resort w komunikacie.

Za wyleczonych uznano 23 647 pacjentów, w tym 632 w ciągu ostatniej doby. Przeprowadzono 622,3 tys. testów.

Według oficjalnych danych na Covid-19 zmarło w sumie 269 osób.

Na Białorusi nie wprowadzano odgórnej kwarantanny. Według prezydenta Alaksandra Łukaszenki "udało się, jak na razie, uniknąć skrajnego scenariusza".

"Przy tym nie zamykaliśmy kraju. Co się tyczy granic, to nie musieliśmy niczego zamykać. Całe nasze otoczenie się zamknęło. My nie zamykaliśmy lotniska. Pokazaliśmy, że jest taka Białoruś, która jest mocna, mądra, silna i może sobie poradzić z tą pandemią" - mówił w sobotę białoruski przywódca.

5 czerwca wiceminister zdrowia Alena Bohdan powiedziała, że w Mińsku, a także w obwodzie mińskim i w obwodzie witebskim liczba infekcji zaczęła się zmniejszać.

Szczytowa fala zakażeń przetacza się obecnie przez Brześć. Miejscowe władze podawały w środę, że codziennie do szpitali trafia ponad 100 osób z zapaleniem płuc. Według Bohdan po ustabilizowaniu się sytuacji w tym mieście można będzie powiedzieć, że 60 proc. kraju przeszło do etapu spadku liczby nowych infekcji.

Informacje o dużej liczbie infekcji dochodzą także z obwodów grodzieńskiego i mohylewskiego. W co najmniej dwóch rejonach (powiatach) obwodu homelskiego wprowadzono obowiązek noszenia masek oraz szereg dodatkowych ograniczeń - wynika z publikacji agencji Interfax Zachód.

Z Mińska Justyna Prus