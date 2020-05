Białoruś: 946 przypadków koronawirusa w ciągu doby; pięć kolejnych zgonów

946 nowych infekcji Sars-CoV-2 oraz pięć kolejnych zgonów w ciągu minionej doby zarejestrowało ministerstwo zdrowia Białorusi - wynika z opublikowanego w poniedziałek komunikatu resortu. W sumie w kraju koronawirusem zakaziły się już 37144 osoby.

Za wyleczonych uznano 14499 pacjentów, którzy wcześniej mieli laboratoryjnie potwierdzoną infekcję Sars-CoV-2.

Poniedziałkowe 946 przypadków to już kolejny dobowy przyrost na poziomie bliskim tysiąca. Podobne liczby utrzymują się - według danych resortu zdrowia - od 6 maja.

W kraju przeprowadzono 463 tys. testów.

Komentując w poniedziałek sytuację epidemiczną na Białorusi, prezydent Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że lekarze mówią o ustabilizowaniu się (liczby przypadków), lecz on sam nie jest takim optymistą ze względu na swoją, jak to ujął, "przesądność".

"Jeśli dalej będzie tak, jak obecnie, to możemy uznać, że z Bożą pomocą udało nam się poradzić sobie z tą chorobą. Zaczęło się od Witebska. To miasto już notuje spadek liczby zachorowań" - powiedział Łukaszenka, podkreślając, że tamtejsze szpitale, przeprofilowane pod Covid-19, wracają do normalnego trybu pracy. Podobna sytuacja, jak mówił, jest obserwowana w Mińsku. Ponadto, jak zauważył, stabilizuje się sytuacja w obwodzie mińskim, również w obwodzie mohylewskim jest ona "niezła".

"Jeśli tak jest, to zostają dwa obwody - brzeski i homelski, które powinniśmy kontrolować. One weszły w ten proces najpóźniej i specjaliści mówią, że wyjdą z niego również opóźnione o około tydzień" - mówił prezydent.

Jak powiedział, "łóżek szpitalnych jest dość, a ciężkich przypadków - mniej". "Powinniśmy przy tym mieć na względzie drugą falę. Nikt nie udowodnił, że ona będzie, ale powinniśmy być na to gotowi" - podkreślił.

Z Mińska Justyna Prus