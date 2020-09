Białoruś: Adwokat: stan zdrowia aresztowanego Maksima Znaka się pogorszył

O pogorszeniu się stanu zdrowia aresztowanego członka prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Maksima Znaka poinformował w czwartek jego adwokat Dzmitryj Łajeuski. Znak prowadzi w areszcie głodówkę na znak protestu.

Łajeuski zdołał w czwartek spotkać się ze swoim klientem.

"Tym razem nie było to łatwe i rozmawialiśmy tylko kilka minut. Ustaliliśmy, że stan jego zdrowia pogorszył się, co było do przewidzenia. Jednocześnie Maks nie upada na duchu" - powiedział Łajeuski, który w areszcie był z drugą prawniczką Nadzieją Znak.

"Jest przekonany, że społeczeństwo powinno zdać sobie sprawę, że prawo jest ważne. Bez niego nie jest możliwe normalne życie społeczne, tak samo jak człowiek nie może żyć bez jedzenia" - powiedział adwokat.

Maksim Znak został zatrzymany 9 września i przebywa w areszcie w Mińsku. Postawiono mu zarzuty z art. 361.3 kodeksu karnego Białorusi, mówiącego o wezwaniach do działań na szkodę bezpieczeństwa kraju i do przejęcia władzy. Na znak protestu Znak rozpoczął głodówkę.

Według białoruskich obrońców praw człowieka sprawa karna przeciwko Radzie Koordynacyjnej jest motywowana politycznie.