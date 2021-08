Białoruś: Ambasada USA: Odpowiedzialność za pogorszenie relacji dwustronnych spoczywa na Białorusi

Odpowiedzialność za pogorszenie relacji pomiędzy USA i Białorusią spoczywa na reżimie (w Mińsku – PAP) – napisano w oświadczeniu ambasady USA w białoruskiej stolicy w reakcji na retorsje Mińska na sankcje Waszyngtonu.

"Odpowiedzialność za pogorszenie w relacjach USA i Białorusi spoczywa na reżimie i jego niezdolności do dopuszczenia niezależnych głosów w kraju oraz realizacji swoich międzynarodowych zobowiązań" - oświadczyła w środę wieczorem ambasada USA, komentując w ten sposób reakcję Mińska na amerykańskie sankcje.

Wcześniej w środę białoruskie MSZ poinformowało o anulowaniu zgody na pełnienie przez ambasador USA Julie Fisher jej funkcji w Mińsku i ograniczeniu liczby pracowników amerykańskiej ambasady do pięciu osób (ma to nastąpić do 1 września).

Amerykanie zapewnili, że będą "kontynuować wspieranie białoruskiego społeczeństwa i współpracę z kręgami prodemokratycznymi, mediami, studentami, wykładowcami, sportowcami i innymi przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego".

"USA będą kontynuować współpracę ze strukturami społeczeństwa obywatelskiego i mediami niezależnymi w poparciu dla fundamentalnych swobód narodu Białorusi" - podkreślono.

"9 sierpnia w rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi USA we współpracy z sojusznikami i partnerami wprowadziły nowe narzędzia, których celem jest pociągnięcie Alaksandra Łukaszenki i jego reżimu do odpowiedzialności za trwające brutalne represje wobec Białorusinów w kraju i za granicą" - napisano w komunikacie ambasady USA.

"Dzisiaj reżim Łukaszenki odpowiedział groźbami, próbami zastraszenia i dalszym ograniczeniem pola do dialogu" - dodano.

W komunikacie napisano, że USA jednoznacznie wskazały działania niezbędne do rozwiązania kryzysu na Białorusi, zgodnie z zaleceniami misji OBWE: są to niezwłoczne uwolnienie więźniów politycznych, realny i inkluzywny dialog z opozycją i społeczeństwem obywatelskim, a także wolne i uczciwe wybory przeprowadzone z udziałem obserwatorów międzynarodowych.

W poniedziałek USA ogłosiły wprowadzenie kolejnego etapu sankcji wobec białoruskich władz. Obejmują one 27 osób i 17 podmiotów, w tym m.in. biznesmenów bliskich Łukaszence, Narodowy Komitet Olimpijski (NOK) Białorusi oraz dwa kluczowe przedsiębiorstwa państwowe. Własne sankcje ogłosiły również Kanada oraz Wielka Brytania.

Od 2008 r. ambasadą USA w Mińsku kieruje chargé d'affaires - w odpowiedzi na wprowadzone wówczas sankcje Mińsk wymusił obniżenie rangi kierowników placówek USA w Mińsku i Białorusi w Waszyngtonie. Planowany powrót ambasadorów do obu stolic nie doszedł do skutku w związku z kryzysem, który wybuchł po uznanych za sfałszowane ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na Białorusi.

Z Mińska Justyna Prus