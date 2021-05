Białoruś: Ambasada USA potępiła represje wobec portalu TUT.by i niezależnych mediów

USA potępiają niesłabnące represje reżimu Alaksandra Łukaszenki wobec niezależnego portalu TUT.by, jego dziennikarzy i pracowników – napisała we wtorek w oświadczeniu ambasada USA w Mińsku.

"Jedyną +zbrodnią+ mediów było obiektywne relacjonowanie pokojowych protestów przeciwko sfałszowanym wyborom w 2020 r. i reakcji władz w postaci przemocy i brutalnych działań" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie ambasady USA.

"Rewizje w biurach TUT.by, a także w mieszkaniach pracowników, które odbywają się pod pretekstem rzekomych przestępstw podatkowych, są ostatnimi w serii działań karnych, skierowanych przeciwko środkom masowej informacji" - wskazano.

USA ponownie wezwały do przerwania represji przeciwko niezależnym mediom, uczestnikom pokojowych protestów, obrońców praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, a także do pociągnięcia do odpowiedzialności wszystkich, którzy dopuścili się nadużyć.

Amerykańska placówka przypomniała, że portal TUT.by został pozbawiony statusu środka masowej informacji.

"Dziennikarzy portalu karano grzywnami i zamykano w więzieniu, byli ofiarami fizycznych ataków. Władze niejednokrotnie oczerniały portal i groziły mu. Dzisiaj zablokowały dostęp do portalu TUT.by i, najprawdopodobniej, zamierzają paraliżować jego pracę, oskarżając o przestępstwa podatkowe" - wskazano.

USA wezwały Białoruś do przestrzegania zobowiązań, które wzięła na siebie w zakresie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.

We wtorek Komitet Kontroli Państwowej poinformował o wszczęciu postępowania karnego wobec kierownictwa największego białoruskiego niezależnego portalu TUT.by za "przestępstwa podatkowe". W redakcji odbyły się rewizje; zatrzymano co najmniej 13 pracowników.

Jednocześnie dostęp do portalu TUT.by został zablokowany. Prokuratura generalna wyjaśniła, że jest to związane z "publikowaniem niedozwolonych treści".

Z Mińska Justyna Prus