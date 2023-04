Białoruś: Andżelika Borys na Facebooku: nie chcę niczego komentować, wszystko skomentuje życie

Nie chcę niczego komentować, bo życie i czas wszystko same skomentują – napisała na Facebooku Andżelika Borys, prezes zdelegalizowanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi, w pierwszym wpisie po informacji o oczyszczeniu jej z zarzutów.

"Drodzy koledzy i znajomi na Facebooku, dziękuję serdecznie wszystkim. Nie chcę niczego komentować, bo życie i czas wszystko same skomentują" - napisała Borys w sieci społecznościowej.

Borys napisała również, że "przeżywa" (martwi się) o swoich kolegów - (skazanego na karę więzienia - PAP) Andrzeja Poczobuta, Marinę Ciszkowską, Irenę Biernacką i innych działaczy mniejszości.

"Daj Boże, żeby wszystko się poukładało. Każdy z nas przechodzi w życiu to, co Bóg przeznaczył" - napisała Borys, składając wszystkim życzenia świąteczne.

We wtorek polskie ministerstwo spraw zagranicznych potwierdziło, że Andżelika Borys, szefowa zdelegalizowanego przez władze Białorusi Związku Polaków, została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. Nieoficjalnie poinformowała o tym wcześniej telewizja Biełsat, podając, że polska aktywistka została poinfomowana o umorzeniu postępowania karnego i zwolniona z aresztu domowego.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Andżelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. Liczymy, że będzie mogła wkrótce odwiedzić Polskę" - poinformowało w komunikacie MSZ.

Resort dyplomacji podkreślił, że informacja o oczyszczeniu z zarzutów Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi jest pierwszą pozytywną wiadomością z Mińska od dłuższego czasu.

"Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawienia władz w Mińsku do Polaków na Białorusi i gotowości do konstruktywnego dialogu ws. bilateralnych" - głosi komunikat.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że niezmiennie apeluje o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i wycofanie wszelkich zarzutów ciążących na nim. "Sprawa ta ma dla nas najwyższy priorytet" - podkreślił resort dyplomacji.

Andżelika Borys, szefowa zdelegalizowanego przez władze Związku Polaków na Białorusi, została zatrzymana w marcu 2021 r. Oprócz niej aresztowano wówczas także działacza ZPB i dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz trzy inne aktywistki polskiej mniejszości Irenę Biernacką, Marię Ciszkowską i Annę Paniszewą. Działaczy mniejszości oskarżono o podżeganie do nienawiści.

Borys została zwolniona z aresztu w marcu ub. r. i - według mediów - objęta aresztem domowym.

Andrzej Poczobut w lutym br. został skazany na osiem lat więzienia za podżeganie do nienawiści i wezwania do sankcji. Obecnie oczekuje na termin rozprawy apelacyjnej przed Sądem Najwyższym.

Biernacka, Ciszkowska i Paniszewa zdołały w maju 2021 r. opuścić Białoruś dzięki staraniom polskich władz. Nie mają jednak możliwości powrotu do kraju, którego są obywatelkami.

W środę ambasador USA Mark Brzezinski napisał na Twitterze: Z zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że szefowa zdelegalizowanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys została oczyszczona z zarzutów umotywowanych politycznie.

