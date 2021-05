Białoruś: Belavia odwołuje loty do Szwecji, Finlandii, Czech i na Łotwę

W związku z wprowadzaniem przez kolejne kraje zakazu lotów dla białoruskich linii lotniczych, narodowy przewoźnik Belavia zawiesza połączenia. W środę poinformowano o odwołaniu lotów do Szwecji, na Łotwę, do Finlandii i Czech.

Wcześniej zawieszono loty na Ukrainę, do Wilna, Paryża i Londynu.

W środę znad Białorusi nie wleciał do Polski samolot lecący do Barcelony. Jak wyjaśniono, przyczyną było zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Francję.

Na poniedziałkowym szczycie przywódcy państw UE uzgodnili, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwienie im dostępu do portów lotniczych UE oraz zaapelowali do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią. Szereg linii lotniczych już podjęło taką decyzję, a także odwołało loty do i z Mińska.

Unijni liderzy wezwali Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair, który leciał z Aten do Wilna.

Samolot relacji Ateny-Wilno linii Ryanair lądował przymusowo w Mińsku w niedzielę z powodu rzekomego ładunku wybuchowego na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Mińsk odrzuca przy tym oskarżenia o zmuszenie maszyny do lądowania.

Po lądowaniu w stolicy Białorusi zatrzymano tam Ramana Pratasiewicza, byłego współredaktora kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za "ekstremistyczny". Zatrzymana została również jego partnerka, obywatelka Rosji Sofija Sapiega.