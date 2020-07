Białoruś: Capkała: powinienem móc wystartować w wyborach prezydenckich

Powinienem móc wystartować w wyborach prezydenckich na Białorusi, bo mam poparcie społeczne, udokumentowane 220 tys. podpisów – mówi PAP Waler Capkała. Jego zdaniem „władza boi się społeczeństwa i uczciwej konkurencji politycznej”.

"Ja wiem, że mam poparcie i spełniłem wymogi formalne - zebrałem 220 tys. podpisów poparcia. Jeśli (prezydent Białorusi) Alaksandr Łukaszenka nie boi się dyskusji, cywilizowanej polemiki, to powinienem zostać zarejestrowany jako kandydat w wyborach" - podkreśla w rozmowie z PAP Capkała, jeden z potencjalnych uczestników wyścigu o fotel prezydenta Białorusi.

"Jeśli jednak nie jest gotowy do czystej, uczciwej walki i chce się pozbyć najbardziej popularnych kandydatów, to oczywiście nie zostanę dopuszczony do wyborów" - dodaje.

Komisje wyborcze odrzuciły większą część ze złożonych przez sztab Capkały podpisów poparcia, pozostawiając 75 tys., przez co nie spełnił on wymogu złożenia co najmniej 100 tys. podpisów i stanowi formalny pretekst do niezarejestrowania kandydata.

Capkała uważa to za "krok polityczny". Obecnie ekipa polityka walczy o uznanie odrzuconych list. "Istnieją procedury, by to zweryfikować, lecz komisje odmawiają nam prawa wglądu do dokumentów. My jesteśmy gotowi do wyjaśnienia tego na drodze sądowej" - mówi.

55-letniego Capkałę eksperci określają jako "człowieka systemu" - przez praktycznie całą karierę zawodową pracował w administracji państwowej. Był m.in. wiceministrem spraw zagranicznych w latach 90. i ambasadorem w USA. W latach 2005-2017 był dyrektorem Parku Wysokich Technologii, oczka w głowie białoruskich władz.

Zdaniem rozmówcy PAP Białoruś znajduje się w niezwykłym momencie swojej politycznej historii. "Po raz pierwszy od 1994 r., a może i jeszcze dłuższego czasu, widzieliśmy taką dużą aktywność polityczną społeczeństwa" - mówi Capkała, odnosząc się do masowego udziału Białorusinów w pikietach wyborczych i pokojowych akcjach solidarności, ich ustawiania się w kilometrowych kolejkach do złożenia podpisów poparcia dla kandydatów opozycyjnych wobec Łukaszenki.

Władze zareagowały na ten wybuch aktywności represjami i m.in. sugestiami, że akcje są sterowane przez siły zewnętrzne.

"Ta aktywność, chęć zmiany, jest fenomenem. Myślę, że gdy rozpocznie się okres agitacji i masowe akcje znowu będą dozwolone (po rejestracji kandydatów w wyborach 14 lipca-PAP), zobaczymy nową jej falę. Mam nadzieję, że ta aktywność nie była przypadkiem, a Białorusini rzeczywiście chcą zmian i życia w wolnym kraju" - wskazuje.

Jego zdaniem rodacy wybiorą "wolność, a nie niewolę, rozwój zamiast biedy i prawo, a nie bezprawie". "To jest ten dylemat, przed którym dzisiaj stoimy, ale społeczeństwo nie może być bierne, lecz musi jasno zademonstrować swój wybór" - podkreśla rozmówca PAP.

Za największe zagrożenie dla suwerenności kraju uważa nieefektywny system polityczny, który nie pozwala rozwijać się gospodarce. "Możemy się przekształcić w ekonomiczną czarną dziurę, to jest największe zagrożenie" - ostrzega.

"Gospodarka oparta na przedsiębiorstwach państwowych i państwowym rolnictwie jest nieefektywna. Edukacja i ochrona zdrowia zdegradowały się" - ocenia. Dodaje, że w ciągu ostatnich 20 lat z Białorusi wyjechało 750 tys. ludzi i bez reform ten trend będzie trwać. "To tyle (osób), ile mieszka w Witebsku i Mohylewie" - wskazuje.

Capkała uważa, że Białoruś, a raczej jej władze, żyje w świecie pojęć sprzed 50-60 lat, podtrzymując archaiczny model gospodarki. "Tymczasem, jak dotąd, nikt nie wymyślił nic lepszego niż szacunek do własności prywatnej i gospodarka rynkowa. Nie ma na świecie przykładów skutecznych gospodarek opartych na przedsiębiorstwach państwowych" - zapewnia.

Przekonuje, że podczas gdy władze straszą społeczeństwo prywatyzacją i utratą pracy, to właśnie restrukturyzacja i pojawienie się profesjonalnego inwestora poprawiłoby efektywność i zapewniło miejsca pracy. Przekonuje, że właśnie taka sytuacja miała miejsce w zakładach Skody w Czechach czy w rosyjskim Kamazie.

"Zakłady państwowe płacą niskie pensję i ograniczają produkcję, przechodząc na trzy-, czterodniowy tydzień pracy, bo są źle zarządzane. To samo dotyczy rolnictwa - dlaczego, mając taki sam klimat jak Polska, nie jesteśmy w stanie wyprodukować takich warzyw, nabiału czy mięsa? A żywność jest u nas droższa niż u sąsiadów? Pracownik w kołchozie nie jest zainteresowany efektem, a tylko otrzymaniem wypłaty" - argumentuje Capkała.

Jak wskazuje, "kontynuowanie obecnego modelu gospodarki doprowadzi do jej upadku". "Dotychczas to trwało dzięki dotacjom pośrednim z Rosji. Teraz to się skończyło" - podkreśla.

Jego zdaniem zależność gospodarcza od sąsiada jest groźna i konieczna jest rewizja umowy o państwie związkowym Białorusi i Rosji z 1999 r. "Nie może działać umowa, która nie jest korzystna dla obu stron. Dlatego trzeba ją zrewidować, odrzucając to, co nie jest korzystne dla obu krajów. Są tam pozytywne rzeczy - brak granic, możliwość nauki, pracy, korzystania z systemu ochrony zdrowia" - wskazuje Capkała.

Od dwóch lat Moskwa naciska na Mińsk w sprawie pogłębienia integracji opartej na umowie związkowej. Wśród rosyjskich propozycji jest m.in. utworzenie instytucji ponadnarodowych, co - zdaniem wielu ekspertów - zagraża suwerenności Białorusi.

Komentując sprawy zagraniczne, Capkała ocenia, że ze strony państw Zachodu jest "całkowity brak zaufania do władz, do systemu prawnego Białorusi". "To trzeba zmienić. Powinniśmy budować dobre relacje z UE, Wielką Brytanią, USA" - wylicza.

Capkała liczy się z tym, że może nie zostać zarejestrowany. "W takim przypadku przekażę swoje głosy i już wiem komu. Poinformuję o tym wtedy, gdy będziemy już znali nazwiska zarejestrowanych kandydatów" - mówi.

Wybory prezydenckie na Białorusi mają się odbyć 9 sierpnia.

Z Mińska Justyna Prus