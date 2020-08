Białoruś: Celebryci, sportowcy, naukowcy apelują o zaprzestanie przemocy

Gwiazdy estrady, sportowcy, naukowcy i wykładowcy uczelni oraz parlamentarzystka, która tańczyła z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką - kolejne znane na Białorusi osoby i grupy występują z publicznymi apelami o zaprzestanie przemocy.

"Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w mojej spokojnej ojczystej Białorusi. Już czwartą noc nie mogę spać. Nie mogę patrzeć na okrucieństwo wobec bezbronnych ludzi. Dlaczego? Proszę! Zatrzymajcie przemoc... Uważajcie na siebie i swoich bliskich, moi drodzy Białorusini" - napisała na swoim Instagramie znakomita tenisistka Aryna Sabalenka.

Piłkarz Mikałaj Sihniewicz, zawodnik reprezentacji Białorusi, również ogłosił swoje stanowisko za pośrednictwem Instagramu: "Obserwowanie przez ostatnie kilka dni tego, co się dzieje, było bardzo bolesne!! Dziękuję tym wszystkim, którzy nie są obojętni i którzy nie trzymają się z boku!! Jesteśmy przeciwko przemocy!! Jestem dumny ze swego kraju!! Jestem dumny z tego, że jestem Białorusinem!!" - napisał piłkarz.

O zatrzymanie przemocy zaapelowała gimnastyczka Anna Głazkowa, zdobywczyni srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich w Sydney w 2000 roku. "Stop the violence against peaceful people!!!!" (ang. przerwijcie przemoc przeciwko pokojowo nastawionym ludziom!) - napisała na swoim Facebooku pod zdjęciem opatrzonym hasłem "Belarusians lives matter" (ang. życie Białorusinów ma znaczenie). Hasło to nawiązuje do dewizy niedawnej fali protestów w USA.

Do apeli włączyła się parlamentarzystka Maryja Wasilewicz, zdobywczyni tytułu Miss Białorusi w 2018 roku, z którą niegdyś Łukaszenka pokazywał się publicznie i tańczył na balu sylwestrowym. "Ci, którzy okazują okrucieństwo i przemoc wobec bezbronnych i ci, którzy prowokują zamieszki - zatrzymajcie agresję! Popatrzcie sobie w oczy!" - napisała Wasilewicz na swoim Instagramie. Jak wyjaśniła, Białoruś nie zasługuje "na taki ból".

Biathlonistka Darja Domraczewa w Instagramie zamieściła prośbę do dowódców oddziałów OMON, by przerwali przemoc i nie dopuścili do "tego niesprawiedliwego koszmaru na ulicach". Znana śpiewaczka operowa Maria Gulegina, która na Białorusi zaczynała karierę, w liście otwartym wezwała Łukaszenkę, by zatrzymał rozlew krwi i by surowo ukarał osoby winne przemocy.

"Jestem dumny z każdego, (... ) kto wyszedł pokojowo wyrazić protest obywatelski i zginął na skutek pobicia, pod kołami pojazdów policyjnych, od kul" - napisał popularny raper Aleh Sauczanka. "Jestem dumny z kobiet, które wychodzą bronić naszych interesów wiedząc, że dziś dla tolerancyjnych milicjantów gender nie ma żadnego znaczenia" - ogłosił muzyk i podkreślił, że szczyci się "swym krajem i swym narodem".

Ponad 100 naukowców - wykładowców i pracowników uczelni - podpisało się pod apelem do władz o zatrzymanie przemocy wobec uczestników protestów powyborczych i o uwolnienie więźniów politycznych. "Uważamy działania struktur siłowych za bezprawne i niedopuszczalne" - oświadczyli. O liście poinformowało w czwartek Radio Swaboda. Dzień wcześniej kilkunastu pracowników instytutu fizyki Akademii Nauk zażądało wypuszczenia osób zatrzymanych i podważyło oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Naukowcy ci wezwani zostali na rozmowy z władzami akademii.