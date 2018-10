Białoruś chce nowego kredytu od MFW

Władze Białorusi liczą na wznowienie w 2020 roku przerwanych przeszło rok temu negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym o nowym kredycie - oznajmił białoruski minister finansów Maksim Jermałowicz.

"Jest perspektywa nowego programu. Trzeba do tego wrócić w 2020 roku" - oznajmił szef resortu finansów w wywiadzie opublikowanym przez rosyjskojęzyczny serwis agencji Reutera. Dodał, że w 2019 roku Białoruś jest w stanie spłacać dług zagraniczny bez tego kredytu.

Od 2015 roku Białoruś zabiegała w Międzynarodowym Funduszu Walutowym o kredyt w wysokości 3 mld USD, jednak instytucja ta oczekiwała od Mińska podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w kierunku gospodarki rynkowej. Kluczowe postulaty to urealnienie opłat komunalnych, liberalizacja cen, restrukturyzacja zakładów państwowych i wprowadzenie ułatwień dla prywatnych przedsiębiorców.



Latem ubiegłego roku władze Białorusi poinformowały o wstrzymaniu negocjacji.



Kilka tygodni temu Jermałowicz powiedział, że na polecenie prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki zrezygnowano z realizacji programu z MFW. Jak wyjaśnił, strony były zgodne co do planu reform, lecz terminy wskazane przez MFW były zbyt krótkie, a władze w Mińsku nie chcą - jak tłumaczono - "szoku dla społeczeństwa".



Poprzedni kredyt w wysokości 3,5 mld dolarów Białoruś otrzymała w latach 2009-2010 i już go spłaciła. Obecnie Mińsk stara się o 1 mld dolarów kredytu międzyrządowego od Rosji. Poza tym oczekuje wypłaty dwóch ostatnich transz (po 200 mln dolarów) kredytu od Eurazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju.