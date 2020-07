Białoruś: Cichanouska: Pomimo nacisków nie zamierzam się wycofać

Pomimo nacisków nie zamierzam się wycofać – mówi PAP Swiatłana Cichanouska, kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi. Zapewnia, że nie ma powiązań z Rosją i przekonuje, że gdyby białoruskie władze miały na to dowody, już dawno by je ujawniły. Podkreśla, że ludzie na Białorusi wreszcie mają odwagą wyrażać swoje zdanie.

PAP: Po aresztowaniu męża zgłosiła się Pani do udziału w wyborach i w krótkim czasie wyrosła na główną oponentkę obecnego prezydenta. Jak się Pani czuje w nowej roli?

SWIATŁANA CICHANOUSKA*: Stałam się symbolem wolności i zmian, choć nie zabiegałam o to. Nie jestem osobą publiczną tak jak mój mąż, Siarhiej. Nie umiem - tak jak on, porwać ich, otworzyć im oczu. Minęły zaledwie dwa miesiące od chwili, kiedy byłam po prostu żoną i mamą i oto nagle jestem kandydatką na prezydenta. Czuję się z tym niezbyt komfortowo, bo nie jestem osobą publiczną. Jeszcze dwa miesiące temu byłam po prostu matką i żoną, a oto dzisiaj startuję w wyborach prezydenckich.

PAP: Stała się Pani głównym oponentem najsilniejszego człowieka w kraju. Czy jest Pani gotowa na tą polityczną rozgrywkę?

S. C.: Gdy zastanawiam się, co mnie pcha do przodu, to odpowiedź brzmi: ludzie. Ludzie, którzy po raz pierwszy w ciągu 20 lat, poczuli, że są jednym narodem, pomagają sobie, nie żyją według zasady - "to nie jest mój problem, moja chata z kraja". Nie, zjednoczyli się i idą do celu, a ten cel jest nasz wspólny. Zwykli ludzie wznieśli się na wyżyny samoorganizacji, stojąc godzinami w kolejkach do złożenia podpisu poparcia dla oponentów obecnego prezydenta. Kiedy wyszli na ulicę, by wyrazić protest przeciwko zatrzymaniu i aresztowaniu kandydata Wiktara Babaryki. Mój mąż trafił do aresztu, ale okazało się ludzie sami poszli, chociaż nikt ich nie wołał. Cechą tego, co dzieje się dzisiaj na Białorusi, jest to, że pomimo braku wyraźnego lidera, ludzie sami zaczęli wyrażać swój protest, swoje zdanie.

PAP: Czy otrzymuje Pani w jakiejkolwiek formie wsparcie z Rosji dla swojej działalności politycznej? Białoruskie władze, nawet prezydent osobiście, sugerowały to, mówiąc o działalności Pani męża.

S.C. Gdyby władze miały dowody na to, że nam w jakikolwiek sposób pomaga Rosja, proszę mi wierzyć, już dawno by je wszystkim pokazali. Te twierdzenia to jest głupota, nie mamy żadnych rosyjskich powiązań. Siarhiej to zwykły człowiek, który kiedyś pracował w Rosji, nagrywając reklamy. Potem wrócił do rodziny i postanowił tu pozostać, na Białorusi. A to, że pracował w Rosji? U nas prawie wszyscy jeżdżą do Rosji zarabiać.

PAP: Udało się Pani w bardzo krótkim czasie sprawnie zorganizować pracę sztabu i kampanię. Kim są ludzie, którzy z Panią pracują?

S.C.: Wszystkie trzy współpracujące sztaby - mój, (niezarejestrowanych jako kandydaci) Wiktara Babaryki i Walera Capkały - weszły w kampanię przygotowane Oczywiście, kiedy się zjednoczyły, ten potencjał bardzo wzrósł. Pracy jest bardzo wiele, ludzie nie śpią, nie jedzą - ale każdy wie, po co to robi i wiemy, że tak trzeba.

PAP: Według Alaksandra Łukaszenki kobieta nie może zostać prezydentem Białorusi, bo społeczeństwo nie jest na to gotowe. Czy czuje Pani, że bycie kobietą pomaga - a może utrudnia - realizację planu politycznego?

S.C.: Mam wrażenie, że ani mi to nie pomaga, ani nie przeszkadza. Każdy, kto byłby na moim miejscu, czułby taką samą presję ze strony władz. Owszem, zapewne jest więcej możliwości nacisku na mnie w postaci męża i dzieci, ale ja podjęłam decyzję i się nie cofnę. Jestem pewna, że mój mąż by mnie poparł. W areszcie jest on poddawany ogromnej presji, umieszczany w karcerze, trzymany w złych warunkach. To wszystko jest próbą wywarcia presji na mnie, ale teraz najważniejsze to być silną i być razem z ludźmi.

PAP: Jak Pani sądzi, dlaczego władze zarzucają wam, że szykujecie na Białorusi majdan?

S.C.: Dokładnie tak jest - to mówią władze. Czy my chociaż raz coś takiego powiedzieliśmy? To jest celowe wlewanie ludziom do uszu nieprawdy. My jesteśmy za pokojem. Jaki majdan? Nikt z nas tego nie chce. Chcemy uczciwych wyborów, chcemy policzenia głosów tak, jak zagłosują ludzie i niefałszowania ich - to wszystko. Po co te wszystkie demonstracje siły, armii ze strony prezydenta, straszenie, że będzie do nas strzelać. Ta armia to przecież też naród Białorusi. Jeśli prezydent zacznie wydawać przestępcze rozkazy, to oni zrozumieją, że wykonanie ich będzie pójściem przeciwko swoim żonom i matkom.

PAP: W jaki sposób zamierzacie zabiegać o uczciwość wyborów?

S.C. Będziemy to robić legalnie. Pójdziemy składać skargi i będziemy pokazywać, że jest nas wielu i oddaliśmy głosy, informować o naruszeniach i falsyfikacjach. Ludzie pójdą do swoich władz we wsiach i miasteczkach: zobaczcie, jak jest nas dużo, a wy "namalowaliście" nam taki wynik. Jeśli prezydent zdecyduje, że przeciwko tym ludziom trzeba wyprowadzić wojsko, to o czym my w ogóle mówimy!

PAP: Wierzy Pani w swoje zwycięstwo?

S.C.: Wiem, że większość ludzi jest przeciwko obecnej władzy. I ja też jestem przeciwko niej. Wierzę, że kiedy członkowie komisji zobaczą, że na Cichanouską zagłosowało 97 proc., to zadrży im ręka i nie odważą się zafałszować wyniku.

PAP: W swoich wystąpieniach i wywiadach powiedziała Pani o planach w polityce wewnętrznej - to doprowadzenie w ciągu pół roku do ponownych wyborów prezydenckich, takich, które będą w pełni uczciwe i sprawiedliwe. Jakie są Pani poglądy na temat polityki zagranicznej - czy Białoruś powinna coś zmienić w swoich działaniach?

S.C.: Uważam, że Białoruś powinna mieć ze wszystkimi przyjazne relacje, zarówno z Zachodem, jak i z Rosją, absolutnie ze wszystkimi. Te relacje powinny być przyjazne i partnerskie, ale też korzystne dla obu stron.

PAP: Co Pani sądzi o negocjowanym obecnie projekcie pogłębionej integracji z Rosją w ramach państwa związkowego i podpisaniu proponowanych przez Rosję tzw. map integracji?

S.C.: Białoruś to niepodległy kraj i nie będzie handlować swoja suwerennością. Rozmowa o tych mapach jest przeciwko niepodległości naszego kraju. My chcemy być niepodlegli i współpracować z Rosją na wzajemnie korzystnych warunkach, a nie zależeć od ropy, gazu, itd. Mój mąż odsiedział w więzieniu ponad miesiąc za protest przeciwko pogłębieniu integracji z Rosją, a teraz mu przypisują jakieś rosyjskie powiązania - to jest po prostu śmieszne.

PAP: Czy obawia się Pani o swoje bezpieczeństwo?

S.C. W naszym kraju ogólnie nie jest bezpiecznie żyć i ja czuję się zagrożona codziennie i to samo czuły moje dzieci, dlatego wywiozłam je z kraju. Jak można mówić o bezpieczeństwie, skoro ludzie są zatrzymani w kolejce do sklepu czy kiedy przychodzą złożyć skargę w urzędzie...

*Swiatłana Cichanouska jest jednym z pięciu zarejestrowanych kandydatów w wyborach prezydenckich, które odbędą się 9 sierpnia. Ma 37 lat, a z zawodu jest filolożką i tłumaczką. O starcie w wyborach postanowiła, gdy jej mąż, popularny bloger i aktywista z Homla - ze względu na pobyt w areszcie - nie zdołał złożyć dokumentów w Centralnej Komisji Wyborczej. Jej sztab połączył siły ze sztabami niezarejestrowanych kandydatów Wiktora Babaryki i Walera Capkały.

Rozmawiała w Mińsku Justyna Prus