Białoruś: Cichanouska: władze nie uciekną przed rozmowami z opozycją

Białoruskie władze nigdzie nie uciekną przed rozmowami z opozycją - oznajmiła Swiatłana Cichanouska w pierwszej od czterech miesięcy rozmowie z aresztowanym mężem Siarhiejem. Mężczyzna zasugerował, by działała ostrzej.

"Robimy wszystko, co możliwe, żebyście jak najszybciej wszyscy wyszli" na wolność - zwróciła się do męża Cichanouska. "Robimy wszystko, co konieczne, by zmienić sytuację w republice. Trzymam się tylko dzięki Białorusinom" - dodała.

"Ludzie się boją, ale walczą sami ze sobą i wychodzą. Na pewno nikt się nie zatrzyma. To, co powinno się wydarzyć dalej, to rozmowy z władzami" - powiedziała Cichanouska. Wyraziła przekonanie, że władze "nigdzie nie uciekną" przed rozmowami z opozycją.

Cichanouski zasugerował, że "trzeba być jakoś ostrzejszym". "Ostrzejszym? Po prostu boję się o wszystkich, którzy są w więzieniach. Żeby na was wszystkich to się nie odbiło. No, ale będziemy ostrzejsi" - oznajmiła Cichanouska.

Pod koniec września współpracownicy Siarhieja Cichanouskiego, blogera i aktywisty, który przebywa od czterech miesięcy w areszcie, poinformowali, że spędzi tam kolejne dwa miesiące.

Cichanouski został zatrzymany w czasie pikiety wyborczej 29 maja w Grodnie. Władze postawiły mu kilka zarzutów karnych, oskarżając przede wszystkim o organizację działań poważnie naruszających porządek publiczny i rzekomy opór wobec funkcjonariusza milicji. Obrońcy praw człowieka uznają postępowania za motywowane.

Władze uniemożliwiły Cichanouskiemu start w wyborach prezydenckich. W związku z tym stosowne dokumenty złożyła jego żona, Swiatłana, stając się wkrótce główną rywalką Alaksandra Łukaszenki.

Według wielu Białorusinów to Cichanouska była zwyciężczynią wyborów 9 sierpnia, lecz oficjalnie zwycięstwo przyznano Łukaszence z wynikiem 80,1 proc. Na Białorusi nie cichnie od tego czasu protest przeciwko fałszerstwom.