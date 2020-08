Białoruś: Cichanouska wystąpi 4 września podczas posiedzenia RB ONZ

Swiatłana Cichanouska, kandydatka w wyborach prezydenckich na Białorusi z 9 sierpnia, wystąpi 4 września podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ – poinformowała w poniedziałek w komunikacie jej rzeczniczka prasowa.

"Zaplanowane są wystąpienia Swiatłany Cichanouskiej podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 4 września i przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy 8 września" - oświadczyła rzeczniczka.

Biuro prasowe Cichanouskiej podkreśla, że "odkąd zagłosowało na nią większość obywateli Białorusi", kandydatka odbyła spotkania z liderami wielu krajów i występowała na ważnych forach międzynarodowych.

"Podczas każdego spotkania, każdej rozmowy i w każdym wystąpieniu Swiatłana mówi o sytuacji na Białorusi i o tym, czego domaga się społeczeństwo: (prezydent Alaksandr) Łukaszenka powinien odejść, więźniowie polityczni i inni zatrzymani - wyjść na wolność, w kraju powinno się przywrócić konstytucję z 1994 roku, powinny zostać przygotowane i przeprowadzone nowe wybory - uczciwe i przejrzyste" - napisano w komunikacie.

Cichanouska odbyła m.in. dziesięć rozmów z ministrami spraw zagranicznych, siedem - z prezydentami i premierami, w tym z premierem Polski Mateuszem Morawieckim i szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Wystąpiła także przez łącze wideo 25 sierpnia w komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego.

Jak wskazano w oświadczeniu, tematem rozmów są "sposoby wyjścia z kryzysu politycznego na Białorusi". "Swiatłana Cichanouska podkreśla, że protesty w obronie wyboru obywateli mają wyłącznie pokojowy charakter, a najlepszym wyjściem z kryzysu są negocjacje".

"Doprowadzenie do rozmów o przekazaniu władzy to odpowiedzialność samych Białorusinów. Nie rezygnujemy jednak z (możliwości) wsparcia międzynarodowego, by je zapoczątkować" - głosi komunikat.

Podkreślono w nim również, że obecne wydarzenia na Białorusi to "nie jest rewolucja geopolityczna, ale kryzys wewnątrz kraju". Zdaniem Cichanouskiej "społeczeństwo Białorusi ma prawo samodzielnie wybrać nowego przywódcę".

Kandydatka prosi także o to, by społeczność międzynarodowa szanowała suwerenność Białorusi, "występowała jako jej gwarant i szanowała wolę społeczeństwa". "Wiele krajów mówi o gotowości udzielenia Białorusi wsparcia finansowego w celu odbudowania i rozwijania gospodarki, sprzyjania napływowi inwestycji i nowych technologii, gdy tylko w kraju odbędą się wolne wybory" - podkreślono.

Cichanouska według oficjalnych danych przegrała wybory prezydenckie z Alaksandrem Łukaszenką, zdobywając zaledwie 10,1 proc. głosów. Według Centralnej Komisji Wyborczej białoruski lider miał zdobyć 80,1 proc. głosów.

Od 9 sierpnia trwają protesty Białorusinów, którzy uważają, że wybory zostały sfałszowane. Cichanouska przebywa na Litwie. Do wyjazdu została najprawdopodobniej nakłoniona przez białoruskie władze.

