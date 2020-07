Białoruś: CKW: Domniemanie niewinności nie dotyczy prawa wyborczego

Zasada domniemania niewinności jest stosowana tylko w prawie karnym, a nie wyborczym – powiedziała w czwartek szefowa Centralnej Komisji Wyborczej, uzasadniając decyzję o niezarejestrowaniu Wiktara Babaryki do udziału w wyborach prezydenckich.

"Dowodem i powodem do odmowy rejestracji może być informacja, otrzymana z innych źródeł, niezależnie od postępowania karnego, które świadczy o tym, że deklaracja jest niewiarygodna" - powiedziała w czwartek Lidzija Jarmoszyna w oświadczeniu wideo opublikowanym na stronie CKW 16 lipca.

Były prezes Biełhazprambanku Wiktar Babaryka nie został decyzją CKW dopuszczony do wyborów w oparciu m.in. o pismo z Komitetu Kontroli Państwowej, opisującej zarzucane mu przestępstwa, w tym niezadeklarowanie dużych sum w walucie, zagraniczne firmy, etc. Babaryka od 18 czerwca przebywa w areszcie. Nie ciąży na nim karalność, co w świetle prawa dyskwalifikowałoby go do startu w wyborach.

Pomimo tego przedstawiciele najwyższych władz Białorusi oraz media państwowe wielokrotnie wskazały już, że istnieją "niepodważalne dowody" jego winy i organizacji machinacji finansowych na dużą skalę.

Według Jarmoszyny zarzuty wielu obywateli, że wobec Babaryki państwo złamało zasadę domniemania niewinności, są niesłuszne. W czwartek portal TUT.by informował, że do CKW skierowano ponad 5 tys. skarg na wtorkową decyzję w sprawie Babaryki oraz drugiego niezarejestrowanego kandydata Walera Capkały. W środę w kolejce do CKW stało ok. dwóch tysięcy ludzi, jednak skargę osobiście udało się złożyć tylko 148.

Szefowa CKW przekonywała również, że zasadne było odrzucenie kandydatury byłego szefa Parku Wysokich Technologii Walera Capkały z powodu dużej ilości nieważnych podpisów poparcia oraz nieprawidłowości w deklaracji o dochodach jego żony. Komisje terytorialne odrzuciły dużą część z podpisów Capkały, przez co nie spełnił on wymogu rejestracji - stu tysięcy podpisów.

Sztaby obu kandydatów zapowiedziały skargę na decyzję CKW do Sądu Najwyższego - ostatni dzień jej na złożenie mija w piątek. W czwartek SN nie przyjął wniosku od prawnika Babaryki na podstawie pełnomocnictwa, przekonując, że odrzucony kandydat musi go podpisać osobiście. Adwokat finansisty zapowiedział, że w piątek będzie usiłował spotkać się z klientem, przebywającym w areszcie Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB).

Z Mińska Justyna Prus