Białoruś: Część wiernych przyszła do kościołów mimo epidemii

Mimo rekomendacji zwierzchnika kościoła katolickiego na Białorusi abp. Tadeusza Kondrusiewicza, by wierni pozostali w domach ze względu na epidemię koronawirusa, część z nich przyszła w Wielką Sobotę do świątyń, by poświęcić pokarmy. Nabożeństwa wielkanocne są transmitowane w telewizji państwowej.

W Mińsku w wielu kościołach stoły na święconki rozstawiono na dworze. Przed kościołem pw. św. Rocha ustawiono jeden długi stół. W Czerwonym Kościele w centrum Mińska zastosowano sposób mający jeszcze bardziej ułatwić dystansowanie fizyczne - przed świątynią stało kilkanaście małych stolików oddalonych od siebie. Większość wiernych przychodziła w maskach.

Duchowni katoliccy zachęcali wiernych do święcenia pokarmów w domach, przekazując - m.in. za pośrednictwem mediów - jak można to zrobić samodzielnie, odmawiając odpowiednią modlitwę. Z kolei prawosławni, u których Wielkanoc jest tydzień później, mogą skorzystać z usług dostawy. Monaster św. Elżbiety oferuje wiernym dowiezienie do domu poświęconych palm, święconek oraz bab wielkanocnych.

Białoruskie władze nie wprowadziły w związku z epidemią koronawirusa ograniczeń dotyczących zgromadzeń religijnych, kościołów nie zamknięto. Ministerstwo zdrowia zaleciło jedynie przeniesienie nabożeństw na świeże powietrze, zachowywanie odległości i stosowanie się do szeregu zaleceń sanitarnych. Resort rekomendował m.in. zrezygnowanie z całowania krzyży i obrazów, a także dodatkowe zabezpieczenia w trakcie wydawania komunii.

Abp Tadeusz Kondrusiewicz jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia wezwał wiernych, zwłaszcza starszych i chorych, do pozostawania w domach i oglądania nabożeństw w telewizji, internecie, słuchania w radiu. Mimo to zarówno w niedzielę palmową, jak i w Wielką Sobotę, w kościołach było wielu ludzi.

Najważniejsze nabożeństwa wielkanocne transmituje na Białorusi telewizja państwowa i radio. Dodatkowo, jak mówili PAP duchowni, poszczególne parafie organizują swoje własne relacje, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych.

W Cerkwi Prawosławnej, w której 12 kwietnia przypada Niedziela Palmowa, sytuacja jest podobna. Tam również władze kościelne nie zdecydowały się na radykalne działania w ramach zapobiegania epidemii, chociaż zapewniły, że również rekomendują osobom starszym oraz mającym objawy przeziębienia pozostanie w domach. Święcenie palm również ma się odbywać na świeżym powietrzu.

