Białoruś: decyzje UE przewidywalne; nie wpłyną na to, co dzieje się w kraju

Decyzje UE w sprawie Białorusi były przewidywalne, ale w żaden sposób nie wpłyną na to, co dzieje się w tym kraju - powiedział PAP białoruski analityk Arciom Szrajbman. Antyzachodni zwrot w retoryce Mińska ma na celu, zdaniem eksperta, przekonanie Moskwy do wsparcia Alaksandra Łukaszenki.

"Decyzje UE są dokładnie takie, jak prognozowano. Unia nie ma jednak narzędzi wpływu na to, co dzieje się na Białorusi, dlatego jest to wyłącznie polityczny gest" - ocenił Szrajbman w rozmowie z PAP.

W środę szefowie państw i rządów krajów UE zgodzili się podczas wideoszczytu, że wybory na Białorusi nie były ani wolne, ani uczciwe, dlatego UE nie uznaje ich wyników. "27" wezwała do zaprzestania przemocy i zwróciła się o dialog, który miałby dorowadzić do wyjścia z kryzysu. Unia poparła inicjatywę Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie mediacji między rządem Białorusi i opozycją.

Według analityka to władze Białorusi zamknęły sobie drogę do ewentualnych rozmów czy mediacji z udziałem Zachodu. "O jakich negocjacjach można mówić, jeśli nie odbierasz telefonu od Angeli Merkel?" - zapytał ekspert.

Zastanawiając się nad tym, dlaczego władze Białorusi zmieniły taktykę i po kilku dniach przyzwolenia na protest, postanowiły radykalnie go ograniczyć, wzywając resorty siłowe do przywrócenia porządku, ekspert ocenił: "Władze poczuły, że protest słabnie i uznały, że należy przystąpić do kontrataku".

Ponadto, jego zdaniem, przedstawiciele władz mogli uznać, że "poczucie bezkarności za protest prowadzi do jego nasilenia".

Z drugiej strony protest rzeczywiście stracił na sile, uważa ekspert. "Ludzi demotywuje brak zwycięstw oraz brak istotnych impulsów do protestu, wywołujących oburzenie. Takim czynnikiem stała się w ubiegłym tygodniu nieproporcjonalna przemoc wobec pokojowych manifestantów" - ocenił analityk.

Jego zdaniem obecnie otwarta jest droga do wszystkich scenariuszy i bardzo trudno jest prognozować dalsze wydarzenia. "Wszyscy jesteśmy na emocjonalnej huśtawce, kiedy jednego dnia wydaje nam się, że wszystko stracone, a następnego, że protest zwyciężył" - mówi ekspert. W internecie krąży już mem na ten temat - falujący wykres, gdzie na fali wznoszącej napisano "to koniec reżimu", a na opadającej - "wszystkich nas zabiją".

"Nie można wykluczyć ani tego, że milicja znowu wyjdzie na ulice rozpędzać protesty, ani tego, że władze postąpią łagodniej. Nie umiemy także przewidzieć, co będzie z samym protestem, jaka będzie jego intensywność" - dodał analityk. Odnosząc się do "antyzachodniego zwrotu" w retoryce władz i oskarżenia państw zachodnich o sponsorowanie i podsycanie protestów, Szrajbman ocenił, że wynikał on z ostrej potrzeby poparcia Rosji.

"Aby Rosja poparła władze w Mińsku, Alaksandr Łukaszenka próbuje przenieść konflikt z płaszczyzny wewnętrznej na międzynarodową, by pokazać +Zachód jest przeciwko nam, a więc także przeciwko wam+" - zauważył. Jego zdaniem oczywista ingerencja Moskwy w sensie politycznym czy wojskowym wiąże się dla niej "z dużym ryzykiem". "Reakcja Kremla będzie zależeć od rozwoju sytuacji na Białorusi" - podsumował.

Z Mińska Justyna Prus