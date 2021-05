Białoruś: Deputowani proszą Łukaszenkę o przesunięcie wyborów

Deputowani białoruskiego parlamentu zwrócili się do Alaksandra Łukaszenki z wnioskiem o wpisanie do projektu konstytucji „wspólnego dnia głosowania” i przeniesienie wyborów do władz lokalnych z początku 2022 r. na jesień 2023 r.

Inicjatywa została poparta jednomyślnie w głosowaniu w niższej izbie parlamentu - Izbie Reprezentantów.

"Deputowani jednomyślnie przegłosowali uchwalenie apelu izb parlamentu do prezydenta z prośbą o wniesienie do Izby Reprezentantów ustawy o zmianie w konstytucji, która przewiduje możliwość przeprowadzenia wyborów do zgromadzeń lokalnych 29 kadencji jednocześnie z wyborami do Izby Reprezentantów ósmej kadencji" - poinformowano w komunikacie niższej izby parlamentu.

Następnie inicjatywę poparła izba wyższa - Rada Republiki.

Jeśli Łukaszenka wyjdzie parlamentowi naprzeciw, to wybory do zgromadzeń lokalnych nie odbędą się na początku przyszłego roku, a dopiero jesienią 2023 r.

W ubiegłym tygodniu członkini komisji konstytucyjnej i Rady Republiki Natalla Jakubicka argumentowała jednak, że w przypadku przyjęcia w referendum (planowanego na początek przyszłego roku) nowej konstytucji, lokalni radni będą sprawować swoje funkcje "jedynie do wspólnych wyborów do parlamentu i rad lokalnych, czyli do listopada 2023 r."; To "nie pozwoli im rozwinąć swojego potencjału", narazi państwo na dodatkowe wydatki.

"Dzisiaj społeczeństwu potrzebne są stabilność gospodarcza i polityczna" - mówiła Jakubicka.

Wcześniej szefowa Centralnej Komisji Wyborczej Lidzija Jarmoszyna, a także Łukaszenka zapowiadali, że referendum w sprawie nowej konstytucji odbędzie się prawdopodobnie na początku przyszłego roku, jednocześnie z wyborami do zgromadzeń lokalnych.

Eksperci oceniają, że władze chcą uniknąć nałożenia się na siebie dwóch kampanii, obawiając się nadmiernych politycznych emocji w kraju i możliwych protestów.

Z Mińska Justyna Prus