Białoruś: Duży wzrost dziennych zakażeń koronawirusem, ponad trzykrotny w ciągu tygodnia

Na Białorusi liczba zakażeń koronawirusem wyniosła ostatniej doby 7350 - poinformowały w piątek władze. Tydzień wcześniej podawano liczbę 2221. Ministerstwo zdrowia twierdzi, że wzrost był oczekiwany, a fala pandemii powinna opaść w kraju za 1,5-2 miesiące.

W ciągu ostatnich 24 godzin koronawirus potwierdzono na Białorusi u 7350 osób, dzień wcześniej była to liczba - 4990, a przed dwoma dniami - 3634. W ubiegły piątek odnotowano 2221 przypadków.

Eksperci i media traktują oficjalne dane sceptycznie, uważając je za znacznie zaniżone, jednak oceniają, że odzwierciedlają one dynamikę wzrostu liczby zakażeń.

Ministerstwo zdrowia Białorusi informuje o wzroście liczby "sezonowych infekcji oraz Covid-19". By nieco zmniejszyć obciążenie przychodni wydłużono czas ich pracy do 7 dni w tygodniu. Państwowe przychodnie są kluczowe, ponieważ tylko one mogą wydawać zwolnienia, akceptowane przez pracodawców.

Cytowani przez media lekarze przyznają, że gwałtownie wzrosła liczba pozytywnych testów wśród badanych. Chociaż na Białorusi nie wprowadzano ograniczeń związanych z pandemią, a nawet noszenie masek pozostawiono "indywidualnemu wyborowi", resort zdrowia zalecił w czwartek szkołom, by rozważyły rezygnację z organizacji wieczorów absolwentów.

Podobnie jak w innych krajach, na Białorusi dominuje obecnie wariant Omikron, częściej chorują dzieci i młodzież, a ogółem infekcje przebiegają łagodniej niż w przypadku poprzednich rodzajów koronawirusa.

Z Mińska Justyna Prus