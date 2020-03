Białoruś: Dwie kolejne osoby z podejrzeniem koronawirusa

Władze Białorusi poinformowały w weekend o dwóch kolejnych możliwych przypadkach koronawirusa w kraju. Chodzi o kobietę, która podróżowała do Włoch i mężczyznę, który miał kontakt z zakażoną osobą. Jak dotąd, oficjalnie potwierdzono w kraju jeden przypadek zakażenia.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę, że jeden z testów na obecność koronawirusa wypadł pozytywnie w przypadku mieszkanki Witebska, która niedawno wróciła z Włoch. Nie jest to jednak jeszcze ostatecznie potwierdzony wynik, trwają dalsze badania.

Kobieta nie ma objawów choroby, została przebadana jako osoba potencjalnie zagrożona w związku z pobytem na północy Włoch.

Resort zdrowia oświadczył również, że podejrzany o zakażenie wirusem jest mężczyzna, który miał kontakt z zarażonym studentem z Iranu; jest to ojciec jego dziewczyny. Na obecność wirusa badane są inne osoby, z którymi miał kontakt nosiciel Covid-19.

Irańczyk to pierwszy potwierdzony na Białorusi przypadek zakażenia Covid-19. Informację tę podano oficjalnie w piątek. Młody mężczyzna przybył do Mińska 22 lutego samolotem z Iranu przez Azerbejdżan. Po potwierdzeniu, że jest zakażony Covid-19, przeprowadzono szereg kontroli medycznych w akademiku Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego (BNTU), gdzie mężczyzna mieszka. Zajęcia na uczelni odbywają się obecnie "w trybie indywidualnym".

Wywołujący groźne zapalenie płuc koronawirus pojawił się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach i do tej pory rozprzestrzenił się na ok. 60 krajów. Koronawirus zabił dotąd ponad 3 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia na świecie wzrosła do prawie 89 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 41 zgonów.

Poza Chinami kontynentalnymi i Włochami najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano do tej pory w Iranie (54), Korei Południowej (22) i Japonii (12).

Z Mińska Justyna Prus