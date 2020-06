Białoruś: Eksperci o nominacji Hałouczanki: wskazanie na struktury siłowe

Dawno już wybór premiera nie był tak jednoznaczny – ocenił w czwartek w komentarzu analityk Arciom Szrajbman, wskazując, że nowy premier Raman Hałouczanka niemal zawsze był związany ze strukturami siłowymi.

"To kontynuacja trendu - człowiek struktur siłowych (Ihar Sierhiejenka) stoi już na czele administracji prezydenta, teraz także na czele rządu" - napisał Szrajbman w komentarzu na profilu w Telegramie.

Przypomniał, że w czasie swojej kariery zawodowej 47-letni premier był związany ze zbrojeniówką, i zasugerował, że jako dyplomata w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze czy Arabii Saudyjskiej prawdopodobnie również działał właśnie na tym odcinku.

O nominacji Hałouczanki na premiera poinformowano w czwartek. Dzień wcześniej prezydent zdymisjonował rząd Siarhieja Rumasa.

"To nie odwrót od reform, bo reform nie było. Łukaszenka widzi rozwiązanie wszystkich problemów gospodarki w mobilizacji według modelu wojskowego. Trzeba po prostu wysilić się i pracować lepiej. Po co mu jacyś bankierzy liberałowie, którzy noszą dziwne papiery" - ocenił komentator.

"I wszelkie MFW, Banki Światowe i rodzimi ekonomiści liberałowie już nie będą mieć iluzji na temat tego, że +sytuacja dojrzała do reform+. Padła jednoznaczna odpowiedź" - dodał.

Jeszcze przed nominacją Hałouczanki ekonomista Dzmitry Kruk powiedział portalowi Naviny.by, że zwolnienie rządu może być związane z planami jeszcze bardziej scentralizowanego zarządzania gospodarką w obliczu kryzysu i przejściu na "sterowanie ręczne".

Kruk nawiązał do niedawnych przecieków na temat poświęconego gospodarce raportu szefowej wyższej izby parlamentu Natalii Kaczanawej, z których można było wywnioskować, że pomiędzy rządem i administracją prezydenta dochodziło do tarć na tle gospodarki. "Jeśli zwycięży linia raportu Kaczanawej, to zadaniem nowego premiera będzie jeszcze bardziej scentralizowane zarządzanie gospodarką" - ocenił Kruk.

Według Walera Karbalewicza, który również komentował dymisję rządu na portalu Naviny.by, o zwolnieniu dotychczasowego premiera Siarhieja Rumasa mogło zadecydować to, że prezydent z jakiegoś powodu przestał mu ufać. "Najważniejsze jest, by na czele rządu stał człowiek lojalny, któremu prezydent będzie bezwzględnie ufał" - ocenił politolog.

Prezydent nazwał Hałouczankę m.in. doświadczonym negocjatorem i dobrym organizatorem, wskazał na wieloletnią pracę w sektorze przemysłowym. "Przede wszystkim jest to człowiek solidny, któremu można zaufać" - zaznaczył.

Nazwał go również "patriotą Białorusi". "Bardzo ważne jest dla nas teraz, by u władzy byli patrioci i profesjonaliści" - podkreślił.

Z Mińska Justyna Prus