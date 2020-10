Białoruś: Eksperci o "Planie Marshalla dla Białorusi" zapowiadanym przez premiera Polski

Inicjatywa polskiego rządu, określona jako "Plan Marshalla dla Białorusi", może być motywacją dla części białoruskich elit – ocenia dla PAP analityk Arciom Szrajbman. Są też głosy sceptyczne: ten plan jest obecnie nie do zrealizowania – mówi politolog Waler Karbalewicz.

"UE nie jest w stanie swoimi sankcjami zmienić postępowania Alaksandra Łukaszenki, bo on ma w głębokim poważaniu te sankcje, które obecnie są omawiane. Jednak propozycja pakietu wsparcia, tzw. Planu Marshalla, to jest coś innego, bo działa jako potencjalna motywacja" - uważa Szrajbman.

"Ma się rozumieć - nie dla Łukaszenki, ale dla części białoruskich elit" - precyzuje.

Na szczycie UE premier Mateusz Morawiecki w imieniu Grupy Wyszehradzkiej przedstawi "Plan Marshalla dla Białorusi" - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Jak mówił, ma to być projekt działań głównie gospodarczych, które "byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia się prawidłowo przeprowadzonych wyborów". Ma on obejmować m.in. fundusz stabilizacji i inne mechanizmy finansowe.

"Tworząc taki plan, Unia działałaby perspektywicznie, tworząc alternatywę dla części (białoruskiego) establishmentu" - uważa Szrajbman.

Jego zdaniem, jeśli Łukaszenka zachowa władzę, a w kraju "z jednej strony utrzymają się protesty przy pogorszaniu się sytuacji gospodarczej, a z drugiej będą rosnące apetyty Rosji", to istnienie trzeciego wariantu może być dla części elit motywacją, "by zmiany kierować właśnie w tym kierunku".

Wskazuje jednak, że aby ten plan był skuteczny, musiałyby zostać spełnione dwa warunki. "Po pierwsze, musi on być maksymalnie konkretny i mówić o żywych pieniądzach, gotówce, by przemawiał do tych ludzi, którzy nie mają doświadczenia z europejskimi projektami" - wskazuje analityk. "Nie będzie skuteczny plan +zróbcie reformy, a potem pomyślimy, jak wam pomóc+" - uważa.

Druga sprawa to wysokość pomocy. "Roczne problemy Białorusi wyrażają się w kwotach 3-4 mld euro i w zasadzie Rosja jest w stanie te problemy rozwiązać. Dlatego, by ten plan w ogóle był atrakcyjny, musi mówić o porównywalnych kwotach. Wydaje mi się, że rozmowę trzeba zacząć co najmniej od 3 mld euro" - ocenia.

Szrajbman podkreśla - i tu zgadzają się z nim inni eksperci - że "obecnie UE nie ma żadnego wpływu na sytuację wewnątrz kraju i na sytuację z protestami na Białorusi. Nawet gdyby próbowała jakoś na nie wpływać, to wywołałoby to raczej negatywny efekt niż korzyść". "Plan Marshalla nie jest w stanie zmienić sytuacji teraz", "na pewno nie wpłynie na Łukaszenkę" - przekonuje.

Karbalewicz wskazuje w rozmowie z PAP, że "nie jest jasne, skąd i jakie pieniądze miałby oferować ten projekt". Przypomina, że Rosja już obiecała Białorusi kredyt w wysokości 1,5 mld dol.

"Nawet jeśli w UE pieniądze się znajdą, obecnie plan ten jest nie do zrealizowania" - uważa białoruski politolog. "Dzisiaj Zachód został +organizatorem spisku i wrogiem+" - dodaje, przypominając główne założenia państwowej propagandy na temat przyczyn protestów na Białorusi.

"W obecnej sytuacji nie widzimy żadnej perspektywy zmiany - ani reżimu, ani władzy" - podkreśla Karbalewicz.

"Warto jest ten projekt wypełnić treścią, bo na razie na Białorusi mało o nim wiadomo" - mówi z kolei analityk Alaksandr Kłaskouski. Wskazuje przy tym, że obecnie "uczestnicy protestu koncentrują się przede wszystkim na tym, jak zmienić władzę, a mniej na razie myślą o nowej Białorusi".

"Widzimy, że protesty napotkały mur ustroju autorytarnego i to jest teraz główne zmartwienie społeczeństwa" - ocenia Kłaskouski.

Przyznaje, że potrzebne jest też działanie perspektywiczne. "To dobrze, że taki pomysł się pojawił i m.in. Warszawa jest w niego zaangażowana, ale warto obudować go konkretami" - ocenia ekspert.

Zarówno Kłaskouski, jak i Karbalewicz podkreślają, że obecnie warto się skupić na szukaniu sposobów wspierania społeczeństwa obywatelskiego i mediów niezależnych na Białorusi.

"Wszyscy przy tym wiemy, że nie jest to łatwe, ponieważ władze zablokowały praktycznie wszystkie możliwości przekazywania takiego wsparcia, a każda pomoc z zewnątrz wymaga zgody administracji prezydenta" - podkreśla Karbalewicz.

Z Mińska Justyna Prus