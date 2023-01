Białoruś: Ekspert: 2022 rok pod znakiem wojny na Ukrainie i rosnącego wpływu Rosji

Najważniejsze wydarzenie w 2022 r. dla Białorusi i dla całego regionu to wojna na Ukrainie. Białoruś stała się współuczestnikiem agresji Rosji i ten historyczny fakt będzie mieć długofalowe skutki – ocenia w rozmowie z PAP politolog Waler Karbalewicz.

"Wojna wyznaczała dynamikę i kontekst dla Białorusi, bardzo mocno wpłynęła zarówno na politykę zagraniczną i wewnętrzną" - mówi PAP niezależny politolog Waler Karbalewicz.

Jak podkreśla, "Białoruś stała się jedynym sojusznikiem Rosji i dlatego jej zależność od Rosji mocno wzrosła, wzrosły również wpływy Rosji".

"Na terytorium Białorusi znajdują się rosyjskie wojska, które korzystają z tego terytorium, jak im się podoba. I w ten sposób pod wątpliwość postawiona została suwerenność Białorusi w sensie militarnym" - zaznacza rozmówca PAP.

W polityce wewnętrznej również zaszły zmiany i również jest to związane z wojną. Łukaszenka może się opierać wyłącznie na Kremlu, a wewnątrz kraju nasila represje.

"Trwa proces ewolucji systemu autorytarnego w kierunku totalitarnego. Reżim już walczy nie tyle z opozycją, ale z każdym, kto myśli inaczej. Represje nasilały się przez cały rok" - odnotowuje ekspert.

"Były one związane także z wojną. Na Białorusi dochodziło do wystąpień antywojennych. Miały też miejsce działania tzw. partyzantów, ludzi, którzy starali się powstrzymać ruchy rosyjskich wojsk przez Białoruś (poprzez elementy dywersji na kolei) w trakcie ataku z terytorium tego kraju" - przypomina Karbalewicz.

Karbalewicz ocenia, że "Białoruś wchodzi w 2023 r. z tym dramatycznym i negatywnym bagażem".

Według niego Łukaszenka "nie kontroluje rosyjskich wojsk na Białorusi". "Rosyjskie wojska podlegają rosyjskim dowódcom. I dlatego tutaj Łukaszenka nic nie możе zrobić. Ja nie jestem nawet pewien, czy jest on informowany o ich działaniach. W jednym z wystąpień powiedział kiedyś, że o wystrzeliwaniu rakiet z Białorusi dowiedział się z telewizji. Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale już samo takie oświadczenie jest znamienne" - zwraca uwagę politolog.

"Wojna będzie mieć bardzo duży wpływ na Białoruś. Jej przebieg i wynik będzie decydować o relacjach między Zachodem i Rosją, sytuacji w Rosji, ale także o sytuacji reżimu politycznego na Białorusi" - zaznacza.

Politolog dodaje, że jest "sceptyczny co do możliwości udziału w wojnie białoruskiej armii, ale samo powtórzenie rosyjskiej ofensywy z terytorium Białorusi jest możliwe".

"Chociaż na razie trudno sobie wyobrazić, jak miałoby do tego dojść. Na razie nie ma przesłanek o przygotowaniach do ofensywy z terytorium Białorusi. Ukraińska armia wychodzi z założenia, że skoro w Rosji zmobilizowano dużą liczbę żołnierzy, to trzeba ich będzie gdzieś wysłać i może dojść do wznowienia ataku od północy, z terenu Białorusi" - wskazuje.

rsp/ kgod/