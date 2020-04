Białoruś: Ferie szkolne przedłużone o kolejny tydzień

Ferie szkolne na Białorusi zostaną przedłużone do 18 kwietnia – poinformowała w piątek agencja BiełTA, powołując się na administrację prezydenta. To powtórne przedłużenie szkolnych ferii o tydzień.

Alaksandr Łukaszenka przychylił się do propozycji ministerstwa edukacji i ministerstwa zdrowia w sprawie przedłużenia ferii - poinformowała agencja BiełTA, powołując się na administrację prezydenta. Rok szkolny nie ma być przy tym przedłużony.

Białoruskie władze kilkukrotnie oświadczały, że nie zamierzają zamykać szkół i przedszkoli ani uczelni wyższych.

W czwartek minister zdrowia Uładzimir Karanik tłumaczył, że "nie ma jednoznacznej opinii na temat kwarantanny w szkołach". "Z jednej strony dzieci nie należą do grupy ryzyka. Z drugiej - trwają dyskusje, na ile mogą one przenosić Covid-19 i zakażać dziadków, rodziców i wychowawców" - mówił Karanik.

Powtórzył argument białoruskich władz, że dzieci często - w związku z tym, że rodzice pracują - trafiają do dziadków, stwarzając dla nich dodatkowe ryzyko zakażenia.

"Z naszych sondaży wynika, że 40 proc. rodziców prosi o nieprzedłużanie ferii" - mówił minister. Białoruscy rodzice mówią o dylemacie związanym z obecną sytuacją. "Z jednej strony większość ludzi rozumie zagrożenie i część osób rezygnuje z wysyłania dzieci do szkoły. Z drugiej - w naszym poradzieckim systemie wprowadzenie nauki zdalnej po prostu nie jest wykonalne. A jak potem nadrobić stracony czas?" - powiedziała PAP mama 10-latka z Mińska.

"Pierwsza, druga, trzecia klasa, to nie jest może wielki problem. Co jednak mają zrobić rodzicie starszych dzieci, które czekają egzaminy na studia?" - dodała. Według ministra Karanika również kwarantanna uczelni byłaby dużym wyzwaniem. "Zamknięcie uczelni zwiększy rozprzestrzenianie się wirusa o 25 proc. - szacuje ministerstwo zdrowia. Chodzi o to, że zwolnieni z zajęć studenci rozjadą się do domów i "rozniosą wirusa po całym kraju", jak wyjaśniał minister.

"Jeśli ministerstwo obrony zagwarantuje, że studenci nie rozjadą się, a my nie będziemy musieli biegać za nimi po całym kraju, to nie jesteśmy przeciw (kwarantannie)" - mówił minister.

Koronawirus wykrywany jest codziennie w szkołach, a także w przedszkolach. Media niezależne informują praktycznie codziennie o kolejnych przypadkach zakażeń w placówkach edukacyjnych.

Z Mińska Justyna Prus