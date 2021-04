Białoruś: Fotoreporterka niezależnej „Naszej Niwy” laureatką World Press Photo

Fotografia Nadziei Bużan, fotoreporterki niezależnej białoruskiej gazety internetowej "Nasza Niwa" zajęła II miejsce w konkursie World Press Photo w kategorii spot news. Fotografia przedstawia żonę więźnia politycznego pod bramą aresztu w Mińsku.

W tegorocznym World Press Photo uczestniczyło ponad 4300 fotografów ze 130 krajów. Do udziału w konkursie zgłoszono ponad 74 tys. zdjęć.

Bohaterką fotografii Bużan jest Wolha Siewiaryniec, żona uwięzionego w czerwcu ubiegłego roku opozycyjnego polityka - Pawła Siewiarynca.

22 lipca Wolha Siewiaryniec stała pod bramą mińskiego aresztu w zaułku Akrescina z wiązanką kwiatów, oczekując na wyjście męża po odsiadce kary 45 dni aresztu za zorganizowanie pikiety.

Na zdjęciu kobieta przykłada ucho do głośnika, przez który strażnik informuje ją, że Siewiaryniec jednak na wolność nie wyjdzie.

Polityk do dzisiaj jest za kratami. Postawiono mu zarzuty karne - organizację zamieszek. Grozi mu za to od pięciu do 15 lat pozbawienia wolności. Siewiaryniec jest jedną z 355 osób na liście więźniów politycznych tworzonej przez organizacje obrony praw człowieka na Białorusi.

just/ mars/