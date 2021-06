Białoruś: Fundacja Helsińska apeluje o wsparcie dla organizacji Zwiano

Apel o wsparcie organizacji Zwiano (Ogniwo), nad którą zawisła groźba likwidacji, wystosowała jej szefowa Taccjana Hacura-Jaworska – podaje w komunikacie Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zwiano organizowało festiwal Watch Docs na Białorusi i zajmowało się prawami człowieka.

W kwietniu w siedzibie organizacji i mieszkaniach jej członków przeprowadzono rewizje i konfiskaty. Sama Hacura-Jaworska ma status podejrzanej i po czasowym pobycie w areszcie, została wypuszczona. Jest podejrzewana o "organizację działań grupowych poważnie naruszających porządek publiczny".

W apelu o pomoc dla Zwiana jego szefowa wskazuje, że organizacji grozi likwidacji i apeluje o zapisywanie się do organizacji. "Jeśli ma zostać zniszczona, to niech będzie to największa organizacja na Białorusi" - napisała Hacura-Jaworska.

Ministerstwo sprawiedliwości Białorusi skierowało do Zwiana ostrzeżenie, w którym twierdzi, że organizacja dokonała szeregu formalnych naruszeń prawa. Zdaniem Hacury-Jaworskiej to pretekst do rozpoczęcia procedury likwidacji.

Zarejestrowane w 2013 roku Zwiano zajmowało się m.in. organizacją festiwalu filmów dokumentalnych Watch Docs, działaniami na rzecz walki z uzależnieniami, resocjalizacją byłych więźniów, monitorowaniem pracy systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii Covid-19 i innymi projektami.