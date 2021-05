Białoruś: Funkcjonariusze struktur siłowych weszli do redakcji TUT.by

Przedstawiciele białoruskiego Departamentu Śledztw Finansowych (DFR) weszli we wtorek do redakcji portalu TUT.by – informuje redakcja tego największego niezależnego medium na Białorusi. Funkcjonariusze mieli również przyjść do mieszkań redaktor naczelnej i innych pracowników.

Komitet Kontroli Państwowej, którego częścią jest DFR, przekazał portalowi Onliner.by, że na razie sprawy nie komentuje, a informacja zostanie przekazana później.

TUT.by podaje, że dziennikarze, którzy we wtorek rano byli w redakcji, nie odbierają telefonów.

Kontrole najprawdopodobniej odbywają się również w redakcjach regionalnych portalu.