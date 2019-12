Białoruś: Grupa Dziadków Mrozów w centrum chirurgii dziecięcej w Mińsku

Kilkunastu Dziadków Mrozów zrobiło niespodziankę pacjentom z centrum chirurgii dziecięcej w Mińsku. Alpiniści w przebraniach najpierw zapukali do okien, a potem wręczyli dzieciom upominki - pisze portal TUT.by.

Akcję przeprowadzili w poniedziałek alpiniści przemysłowi z Mińska, którzy wcześniej odwiedzali już dziecięce szpitale m.in. w przebraniach superbohaterów.

"Patrzysz na dzieci, które są chore i zaczynasz rozumieć, że wszystkie twoje problemy nic nie znaczą. Tam, na sali, są prawdziwe problemy" - powiedział jeden z alpinistów, którzy przebrali się za Dziadków Mrozów.

Pomysłodawcy skrzyknęli się w internecie, a kostiumy i prezenty, reagując na ich apel, przekazały mińskie przedsiębiorstwa. Grupa Dziadków Mrozów najpierw spuściła się na linach z dachu i zapukała do okien dziecięcych sal, a potem wręczyła dzieciom prezenty.

"Takie proste gesty są dla dzieci bardzo ważne, dla nich to magia" - mówił jeden uczestników akcji Dzmitry Kaniuszeuski. "A dalej wszystko jest proste - zaczyna się wiara w siebie, łatwiej jest wyzdrowieć" - przekonywał.

Wcześniej alpiniści m.in. myli okna ośrodka onkologii dziecięcej w Borowlanach pod Mińskiem w kostiumach bohaterów komiksów.

"To nic trudnego, założyć do pracy kostium, jeśli komuś może to sprawić radość" - opowiadał inicjator pomysłu Kanstancin Karol.

Alpiniści zamierzają kontynuować swoje akcje, nie zważając na drobne niedogodności, jak wplątywanie się w liny brody Dziadka Mroza czy kostiumu Chewbacki.

Dziadek Mróz to świecki odpowiednik Świętego Mikołaja, spopularyzowany na terenie b. ZSRR w czasach sowieckich.