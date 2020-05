Białoruś: Historyk o 9 maja: każdy naród ma swą pamięć, zwycięstwo jest wspólne

"Każdy naród zachowuje swą własną pamięć o wojnie, ale zwycięstwo było wspólne i nie należy go dzielić" – ocenił białoruski historyk Wiktar Szadurski. "Białorusi potrzebny jest dzisiaj szerszy kontekst patrzenia na II wojnę" – ocenił historyk Ihar Mielnikau.

"W dyskursie o wojnie i o zwycięstwie ważne jest, by - pamiętając o wyjątkowości doświadczeń każdego z państw i narodów - nie tracić z oczu faktu, że zwycięstwo w II wojnie światowej było wspólnym osiągnięciem wszystkich uczestników: ZSRR i państw koalicji" - powiedział prof. Wiktar Szadurski, dziekan wydziału stosunków międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, współprzewodniczący polsko-białoruskiej komisji historyków. W Rosji i na Białorusi 9 maja jest obchodzony jako data zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak określany jest tam etap II wojny światowej zaczynający się od ataku Niemiec hitlerowskich na ZSRR 22 czerwca 1941 r. do 9 maja 1945 r. uznawanego za datę zwycięstwa nad III Rzeszą Jak wskazał Szadurski, poszczególne narody mogły mieć różne doświadczenia. "(Po 22 czerwca 1941 r.) terytorium BSRR było okupowane. Na tym obszarze działało podziemie i ruch partyzanckich, ale pozostawała też ludność, która cierpiała i chciała przeżyć. Duża część dzisiejszego terytorium Rosji, państwa Kaukazu i republiki Azji Środkowej nie znalazły się pod okupacją, ale walczyły i przyjmowały uchodźców". Z kolei "Polska zmagała się z okupantem, miała ogromne straty w ludności cywilnej, doświadczyła tragedii Holokaustu. Polska historia to walka od samego początku, rząd na emigracji, I i II Korpus Polski, które walczyły na frontach wojny" - zaznaczył. "Swoją własną historię wojny mają też Amerykanie, Anglicy i inne narody" - wskazał. Jak podkreślił, czasami debata historyczna pomiędzy różnymi państwami, także Polską i Białorusią, budzi sporo emocji, ale należy dążyć do tego, by "nie stała się przyczyną podziałów, lecz jednoczyła". "Dzisiaj na Białorusi popularne jest hasło +Białoruś pamięta+, tak nazywa się akcja organizowana z okazji rocznicy zakończenia wojny" - powiedział PAP niezależny historyk Ihar Mielnikau. "To jest bardzo ważne, bo należy pamiętać każdego. Jednak polityka oficjalnych władz nie realizuje tego postulatu, a niejako +wycina kawałek historii+ z oficjalnej narracji" - dodał. "Nie ma w niej miejsca na okres od 1939-1941, do momentu, gdy - zgodnie z wersją sowiecką - zaczynała się Wielka Wojna Ojczyźniana. Nie mówi się o bombardowaniu we wrześniu 1939 r. białoruskich miast wchodzących w skład II RP, o żołnierzach narodowości białoruskiej, którzy w szeregach polskich formacji zbrojnych walczyli na frontach II wojny światowej" - wskazał Mielnikau. Białoruski historyk przypomniał, że w 2008 r. prezydent Alaksandr Łukaszenka wspomniał wprawdzie "tych, którzy walczyli pod Monte Cassino", ale nie poszły za tym żadne oficjalne działania czy upamiętnienia. "Dzisiejsze interpretacje (historii wojny-PAP) to kontynuacja tradycji sowieckiej. Dominuje w niej narracja byłych partyzantów, a w latach 50-70 XX wieku liderów partii komunistycznej w BSRR - Kiryła Mazuraua i Piotra Maszeraua. Na tej ideologii wychował się nota bene Alaksandr Łukaszenka i wielu jego rówieśników z dzisiejszej białoruskiej nomenklatury" - tłumaczy historyk. Jak podsumował Mielnikau, "historia wojenna Białorusi to historia republiki partyzanckiej, która bohatersko walczyła z okupantem". "Ta tradycja ma dzisiaj ciąg dalszy. Prezydent Białorusi wielokrotnie mówił, że Białoruś najbardziej ucierpiała i najdzielniej walczyła" - podkreślił. Dziennikarz polonijny Andrzej Poczobut również uważa, że dzisiejsze podejście do wojennego okresu w historii Białorusi to "kontynuowanie wykładni ZSRR". "W tamtym podejściu skupiano się na kluczowej roli Związku Radzieckiego, a w czasie parady na Placu Czerwonym przypominało się o udziale białoruskiej partyzantki w walce z nazistami" - wskazał rozmówca PAP. Jak dodał, II Rzeczpospolita jest w oficjalnej historiografii przedstawiana jako państwo, "które przed wojną ciemiężyło mniejszości, a potem rozpadło się w wyniku uderzenia Niemiec". "W podręcznikach wciąż można znaleźć informacje o rzekomej kolaboracji Armii Krajowej z Niemcami, itd." - wskazał. "Wyjątkowo wspomina się np. o Dywizji Kościuszkowskiej czy bitwie pod Lenino" - dodał. Według Mielnikaua w białoruskim podejściu do historii II wojny światowej "brakuje szerszego kontekstu". Przesadą jest odcinanie części historii, zawężanie jej" - ocenił historyk. Problemem, również dla Mińska, jest to, że historię Zwycięstwa próbuje zawłaszczyć Rosja - ocenił. "Władimir Putin mówi, że to rosyjski żołnierz zwyciężył. Nawet, jeśli skupiać się na analizie tylko roli ZSRR, to nie można tak mówić, bo to było wielonarodowe wojsko" - podkreślił badacz. "W wykładni radzieckiej podkreślano, że zwycięstwo należało wyłącznie ZSRR. Dzisiaj Rosja toczy wojnę ideologiczną z Zachodem, marginalizując rolę zachodnich sojuszników, podając przy tym w wątpliwość rolę innych narodów" - dodał. "Na Białorusi władze też niechętnie dzielą się zwycięstwem, ale to właśnie ten kontekst zachodni jest jej potrzebny i pokazywanie, że Białorusini walczyli też na innych frontach" - argumentował Mielnikau. "Dla zwykłych Białorusinów 9 maja to tradycja święta rodzinnego, wspominania dziadków, ojców i wujków, którzy walczyli. I to jest słuszne, bo należy pamiętać o każdym żołnierzu, który walczył z nazizmem" - powiedział historyk. 9 maja na Białorusi obchodzony jest Dzień Zwycięstwa. Pomimo epidemii koronawirusa, w tym roku z okazji 75. rocznicy zakończenia wojny odbędzie się w Mińsku defilada wojskowa. Z Mińska Justyna Prus