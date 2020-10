Białoruś: Kanał Nexta-Live i jego logotyp uznane za materiały ekstremistyczne (aktualizacja)

Kanał Nexta-Live w Telegramie i jego logotyp zostały uznane we wtorek przez sąd w Mińsku za materiały ekstremistyczne, zawierające informacje z oznakami ekstremistycznej działalności - poinformowało biuro prasowe białoruskiego Sądu Najwyższego.

"Zgodnie z decyzją sądu centralnego rejonu Mińska z 20 października informacyjny kanał w komunikatorze Telegram - NEXTA-Live i logotyp NEXTA uznane zostały za materiały ekstremistyczne, zawierające informacje (nagrania, apele i publikacje zarówno od samej redakcji kanału, jak i jego subskrybentów) z oznakami ekstremistycznej działalności" - oznajmiło biuro prasowe, cytowane przez państwową agencję BiełTA.

Sąd dopatrzył się w działalności kanału oznak "organizacji i publicznych wezwań do przeprowadzenia masowych zamieszek" - dodano.

Ministerstwo informacji będzie zobowiązane do włączenia kanału Nexta-Live do listy materiałów ekstremistycznych, podjęcia działań w celu ograniczenia dostępu do zasobów informacyjnych, zawierających analogiczne nazwy oraz ograniczenia ich rozpowszechniania.

Decyzja sądu podlega natychmiastowemu wykonaniu - podkreślono.

W sprawie tej zwrócił się do sądu główny zarząd do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją MSW Białorusi.

Opozycyjny kanał Nexta-Live należy do przebywającego w Polsce białoruskiego blogera Sciapana Puciły. Kanał ma około dwóch milionów subskrybentów. Nexta-Live publikuje informacje dotyczące m.in. trwających na Białorusi protestów. Jak czytamy na kanale, decyzja nie dotyczy dwóch innych kanałów: informacyjnego kanału Nexta (ok. 900 tys. subskrybentów) i satyrycznego Luxta.