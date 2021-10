Białoruś: KGB aresztuje za wpisy w internecie

KGB identyfikuje dziennie ponad 200 autorów negatywnych komentarzy na temat śmierci oficera KGB w Mińsku- poinformował w niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych Hiennadij Kazakiewicz.

"Zidentyfikowaliśmy dzisiaj ponad dwustu takich przestępców. Ponadto uruchomiliśmy specjalną linię, aby obywatele mogli przekazywać nam takie informacje " - powiedział Kazakiewicz na antenie kanału ONT TV.

Według niego, do Departamentu Spraw Wewnętrznych zgłasza się dziennie ponad 2 tys. obywateli: "ich reakcja była dla nas bardzo ważna, a reakcja jest prosta, ludzka"- kontynuował - "To znaczy ludzie składają kondolencje, proszą i żądają ochrony przed takimi wirtualnymi bojownikami i przekazują nam informacje, a to absolutnie normalne, zgodnie z którymi znajdujemy tych przestępców. "

"Śmierci tego chłopaka nie wybaczymy" - powiedział Łukaszenka w piątek. Tego dnia w Mińsku odbył się pogrzeb funkcjonariusza, który - według wersji podanej przez władze - został zabity przez informatyka Andreja Zelcera podczas szturmu na mieszkanie tego ostatniego w stolicy Białorusi.

Samego Zelcera, którego władze i media państwowe nazywają "terrorystą", funkcjonariusze mieli zastrzelić w odpowiedzi na jego atak.

Białoruski lider zapowiedział, że ukarani zostaną autorzy negatywnych komentarzy w internecie. "Akrescina (owiany złą sławą areszt w Mińsku - PAP) jest wolne" - wskazał Łukaszenka. "Jeśli oni myślą, że ich nie znajdziemy, to się mylą" - dodał.

Według wolontariuszy pozbawionego w Białorusi rejestracji Centrum Praw Człowieka "Wiasna" w ostatnich dniach w związku z oskarżeniami o komentarze w internecie aresztowano ponad 100 osób.