Białoruś: Kolejki oczekujących podczas akcji zbierania podpisów wyborczych (reportaż)

Mieszkańcy białoruskich miast stoją w kilkugodzinnych kolejkach, by złożyć podpisy poparcia dla kandydatów w wyborach prezydenckich. „Chcemy zmiany” – mówili PAP ludzie zgromadzeni w niedzielę na mińskiej Komarowce.

"Stoję tu i będę stać, aż się doczekam. Dla Cichanouskiego, bo on jest za nami, za zwykłymi ludźmi" - powiedziała pani Swiatłana, która ulokowała się mniej więcej w połowie kilkusetmetrowej, ciągnącej się od Rynku Komarowskiego do placu Jakuba Kołasa kolejki do stanowisk komitetów wyborczych.

W niedzielę odbyły się tam kolejne spotkania z wyborcami organizowane przez Swiatłanę Cichanouską, żonę popularnego blogera, a także przez opozycyjnego polityka Mikołę Kazłoua i finansistę Wiktara Babarykę. Sam Cichanouski nie zdołał zarejestrować komitetu wyborczego, ponieważ w terminie składania dokumentów siedział w areszcie. W piątek trafił tam ponownie.

Wielu mieszkańców Mińska zebrało się w niedzielę m.in. po to, by poprzeć człowieka, który po pierwsze nie ma szans, by zostać kandydatem w wyborach, a po drugie nie był na spotkaniu obecny. Według komentarzy portali Radia Swaboda i Naviny.by piątkowe zatrzymanie Cichanouskiego ma ograniczyć uliczną aktywność przed wyborami. Na razie jednak nie wygląda na to, by miała się ona zmniejszyć.

"Białorusini się obudzili" - powiedział starszy pan. "Dwadzieścia pięć lat spali, proszę pani, i w końcu się obudzili" - dodał w rozmowie z PAP.

Jeszcze przed rozpoczęciem zbierania podpisów, z metra na placu Jakuba Kołasa wylewał się tłum ludzi. Wkrótce uformowały się długie kolejki - najdłuższa do stanowiska Swiatłany Cichanouskiej. Gdy przejeżdżające obok samochody w geście wsparcia trąbiły, tłumy odpowiadały głośnymi brawami.

"To trwa już zbyt długo" - mówi pani Swiatłana, a wtórują jej Tacjana i jeszcze jedna Swiatłana. Są emerytkami, a więc należą do "tradycyjnego elektoratu" obecnego prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Jednak - jak mówią - teraz przyszły, by oddać głos "przeciw".

"Za obecnego prezydenta głosowałam obiema rękami w 1994 roku. Dzisiaj potrzebna jest inna władza" - przekonywała Swiatłana numer 1, a Swiatłana numer 2 oceniła: "Powinien nie trzymać się tego fotela, a oddać władzę teraz. To byłoby ładne i sprawiedliwe".

"Proszę spojrzeć, co się stało z fabrykami w Orszy i w innych miastach. Ludzie nie mają pracy, wyjeżdżają do Polski, dzieci wysyłają na studia, byle tylko uciec. A nasze władze budują pałace sportu!" - oburzała się Tacjana.

Zwolennicy Cichanouskiego wzywali do jego uwolnienia. W piątek bloger został zatrzymany w Grodnie w czasie zbierania podpisów w ramach akcji, którą wszyscy rozmówcy PAP uznali za niezręczną prowokację. Dwie kobiety próbowały wciągnąć w rozmowę Cichanouskiego, chwytając go za ubranie, a gdy ten próbował się odsunąć, zawołały na pomoc milicjantów. Kilka osób próbowało zasłonić blogera, po chwili na ziemię upadł jeden z milicjantów. Cichanouskiego zatrzymano, a MSW ogłosiło wszczęcie dochodzenia w sprawie przemocy wobec funkcjonariusza.

Podobne do mińskiego spotkania odbywały się w niedzielę w innych białoruskich miastach. W Homlu zebrało się ponad 1000 osób - podał portal Naviny.by.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Obecnie potencjalni kandydaci zbierają podpisy poparcia. Warunkiem rejestracji kandydata jest uzyskanie 100 tys. podpisów. Zbieranie podpisów odbywa się w ściśle określonych miejscach. W sobotę władze Mińska uprzedziły, by nie mylić zbierania podpisów z masowymi akcjami.

Alaksandr Łukaszenka, który sprawuje funkcję prezydenta Białorusi od 1994 roku, zamierza ubiegać się o szóstą kadencję.

Z Mińska Justyna Prus