Białoruś: Komitet Helsiński zwraca się do ONZ w sprawie zatrzymania Znaka i Saleja

Białoruski Komitet Helsiński zwrócił się w środę do Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. niezawisłość sędziów i prawników w związku z zatrzymaniem członków białoruskiej opozycyjnej Rady Koordynacyjnej - prawników Maksima Znaka i Ilji Saleja - poinformowała agencja TASS.

"Białoruski Komitet Helsiński zwrócił się do Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów i prawników z raportem o zatrzymanych prawnikach Maksimie Znaku i Ilji Saleju" - poinformowano w komunikacie Komitetu, który podkreślił, że zatrzymania opozycjonistów są "polityczną ingerencją w działalność zawodową prawników i podważaniem ich niezależności".

"W przesłaniu do Specjalnego Sprawozdawcy Komitet wezwał do niezwłocznego podjęcia działań w związku z zatrzymaniem prawników i wysłania do rządu Białorusi pilnej wiadomości o potrzebie przestrzegania podstawowych zasad, dotyczących roli prawników" - wyjaśniono w komunikacie Komitetu.

Komitet Śledczy Białorusi w środę poinformował o aresztowaniu dwojga członków prezydium Rady Koordynacyjnej, Maryi Kalesnikawej i Maksima Znaka pod zarzutem "podejmowania działań mających na celu destabilizację społeczno-politycznej, gospodarczej i informacyjnej sytuacji w kraju, działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego Białorusi".

W związku z podejrzeniem popełnienia tego samego przestępstwa zatrzymano także prawnika Ilję Saleja.