Białoruś: Konwój z polską pomocą humanitarną dotarł na Grodzieńszczyznę

Pomoc humanitarna z Polski dotarła na Białoruś. Cześć ładunku trafiła na Grodzieńszczyznę, część jedzie dalej do Mińska. Jest to już drugi konwój z pomocą od Polski dla Białorusi.

W konwoju znajduje się 1000 metrów sześc. ładunku, w tym maski, lekarstwa, testy do wykrywania koronawirusa, środki ochrony indywidualnej oraz aparaty sztucznego wspomagania oddychania.

"Część ładunku jest właśnie rozładowywana w Grodnie. Następnie konwój uda się do szpitali w Szczuczynie, Lidzie, Wołkowysku" - powiedział PAP konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek. Jak podkreślił, jest to ważna i potrzebna pomoc, która trafi do mieszkańców obwodu grodzieńskiego, w tym do mieszkających tam Polaków.

"To już drugi transport pomocy humanitarnej, którego celem jest Białoruś. Z Białorusinami łączy nas nie tylko wspólna granica. To także wspólna historia, sąsiedztwo, które od wieków sprzyja relacjom, wspólnym projektom i współpracy" - oznajmił w czwartek, żegnając konwój w Warszawie, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Podkreślił, że jest to największy konwój humanitarny w historii III RP. Pomoc trafi do osób najbardziej potrzebujących, w tym do mieszkających na Białorusi Polaków.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zauważył z kolei, że dobrosąsiedzkie relacje utrwalają się nie tylko w wyniku rozmów oficjalnych, ale przede wszystkim dzięki bezpośredniej współpracy i pomocy między instytucjami i mieszkańcami obu krajów. Zaznaczył, że Polska przeznacza coraz więcej środków na pomoc humanitarną, gdyż służy to także budowaniu jej wizerunku na świecie.

Pomoc dla Białorusi jest transportowana ciężarówkami Państwowej Straży Pożarnej, Policji Państwowej oraz Straży Granicznej. W sumie w konwoju jest 47 samochodów.

Pierwszy konwój z pomocą humanitarną przybył na Białoruś 24 kwietnia. Przywieziono wtedy środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i maseczki chirurgiczne potrzebne do walki z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.

Udzielając wsparcia Republice Białorusi w walce z pandemią wirusa COVID-19, Polska daje wyraz sąsiedzkiej solidarności i realizuje w ten sposób zobowiązania wynikające z "Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy", podpisanego w 1992 r.

Z Mińska Justyna Prus