Białoruś: Lider komitetu strajkowego z Salihorska rozpoczął głodówkę

Anatol Bokun, jeden z liderów komitetu strajkowego w koncernie Biełaruskalij, który odbywa kolejną karę aresztu, ogłosił głodówkę. Poinformowali o tym w Telegramie jego współpracownicy z komitetu strajkowego.

"Anatol Bokun rozpoczął głodówkę" - napisali w piątek członkowie komitetu strajkowego, powołując się na mężczyznę, który przebywał z Bokunem w areszcie. Bokun miał rozpocząć głodówkę w czwartek.

Jego współpracownicy sugerują, że w areszcie mogło wydarzyć się coś, co "skłoniło go do tego ostatecznego kroku".

22 września Bokun został skazany na karę aresztu i odsiaduje 25-dniowy wyrok.

Wraz z 21 innymi osobami uczestniczył w akcji poparcia dla górnika Aleha Kudziołki, który na znak protestu przeciwko działaniom władz nie wyjechał spod ziemi na powierzchnię (został potem zmuszony do wyjścia).

Bokun jako jedyny został skazany za udział w nielegalnej akcji.

Wcześniej sądy wymierzały mu już karę aresztu (za udział w proteście) i grzywny (ten sam zarzut).

Z Mińska Justyna Prus