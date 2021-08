Białoruś: Łukaszenka: areszt na Akrescina to nie sanatorium, trafiali tam ci, co chcieli

Areszt na ulicy Akrescina w Mińsku to nie sanatorium – powiedział Alaksandr Łukaszenka, pytany przez zachodnie media podczas konferencji prasowej w poniedziałek o tortury i pobicia w białoruskich aresztach. „Ci, którzy nie chcieli być pobici, tam nie trafili” – dodał.

Zachodni dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję w celu zademonstrowania otwartości białoruskich władz.

Łukaszenka żądał "faktów" i nazwisk oraz przekonywał, że większość informacji o torturach czy przemocy milicji to "fejki". Przedstawicieli zachodnich mediów wielokrotnie nazwał propagandystami.

Wtórowali mu dziennikarze oficjalnych mediów białoruskich, którzy mówili np., że ludzie w czasie protestów specjalnie trafiali do aresztu, żeby potem dostać wizę na Litwę, lub kupowali fałszywe dokumenty obdukcji, by wyjechać na Zachód.

Pytania i komentarze mediów zagranicznych przerywali białoruscy dziennikarze i prorządowi blogerzy, którzy zwracając się do kolegów z Zachodu mówili, że białoruskie społeczeństwo popiera Łukaszenkę. Blogerka Julia Chomicz zaapelowała, by wystartował on w kolejnych wyborach prezydenckich.

Konferencję z Łukaszenką zwołano w rocznicę ubiegłorocznych wyborów prezydenckich, których wyniki podawała w wątpliwość zarówno duża część białoruskiego społeczeństwa, jak i społeczność międzynarodowa na Zachodzie. Spotkanie z Łukaszenką nazwano "Wielką Rozmową" i trwa ono już ponad siedem godzin.

Z Mińska Justyna Prus