Białoruś: Łukaszenka: Białoruś poprosiła Rosję o nowe rodzaje uzbrojenia (aktualizacja)

Białoruś zwróciła się do Rosji w sprawie nowych rodzajów uzbrojenia – powiedział w środę prezydent Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu. Zdaniem Szojgu należy zintensyfikować dwustronne przedsięwzięcia wojskowe.

"Poprosiłem prezydenta Rosji o niektóre typy broni. Powiedziałem, że kiedy pan przyjedzie, zobaczymy, co i gdzie należy wzmocnić w ramach państwa związkowego" - powiedział Łukaszenka podczas spotkania z rosyjskim ministrem. Cytuje go agencja BiełTA.

"W tym roku zaplanowanych było ok. 130 wspólnych przedsięwzięć - manewrów, spotkań, narad, zarówno w formacie dwustronnym, jak i międzynarodowym" - mówił Szojgu.

"Niestety, program ten wypełniony został zaledwie w 30 proc. Do końca roku trzeba osiągnąć choćby 70 proc. W tym celu należy zintensyfikować działania i przeprowadzić drugi etap manewrów, które obecnie trwają. W październiku odbędą się kolejne manewry" - dodał.

Od poniedziałku na poligonie Brzeski na zachodzie Białorusi przy granicy z Polską odbywają się manewry wojskowe Słowiańskie Braterstwo. Biorą w nich udział Białoruś i Rosja, z udziału w ostatniej chwili wycofała się Serbia. Ćwiczenia potrwają do 25 września. Ich aktywna faza zaplanowana jest - według wcześniejszych zapowiedzi - na 21-23 września.

"Cieszymy się z tych manewrów" - powiedział Łukaszenka. "Dobrze, że się odbywają, przy czym - są udane. Należy pomyśleć o drugim etapie tych manewrów i innych manewrach, przygotować plan, nie oglądając się na boki i na to, co kto mówi" - dodał białoruski lider.

"Jeśli ktoś uważa, że Białoruś stała się słabsza, że nie damy rady, że Rosja odejdzie na bok, to są to refleksje dla głupków. Jesteśmy w stanie utrzymać się nie tylko na Białorusi, ale i wzdłuż naszych granic. Możecie polegać na nas w kontekście obrony naszej wspólnej ojczyzny - od Brześcia do Władywostoku" - podkreślił Łukaszenka.

"Ostatnie wydarzenia jeszcze bardziej skłaniają nas ku sobie, byśmy trzymali się razem i by w żadnym razie nie udało się wbić klina pomiędzy nas" - mówił.

Kierowana przez Szojgu delegacja rosyjska przebywa na Białorusi z wizytą roboczą. Tematem spotkań jest dwustronna współpraca wojskowa. Agencja BiełTA poinformowała, że rosyjski minister obrony odbył w Mińsku spotkanie z generałem Wiktarem Chreninem, swym białoruskim odpowiednikiem.

Jednym z tematów były trwające manewry Słowiańskie Braterstwo i gotowość do przeprowadzenia pod koniec września ich drugiego etapu.

Z Mińska Justyna Prus