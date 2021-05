Łukaszenka: na pokładzie samolotu Ryanair był terrorysta

W samolocie był terrorysta i wiadomo o tym daleko poza granicami Białorusi – oświadczył w środę Alaksandr Łukaszenka, wyjaśniając niedzielny incydent związany z przymusowym lądowaniem w Mińsku samolotu Ryanair lecącego nad Białorusią.

"Za przestępstwa odpowie każdy. To kwestia czasu. Oni chcieli nas zabić. Ile by nas tu setek tysięcy zginęło, jeśli nie dalibyśmy odporu" - mówił Łukaszenka, odnosząc się zapewne do ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów.

"Niezależnie od tego, czy bomba była, czy nie, ale gdyby zameldowali, że na pokładzie jest terrorysta, natychmiast wydałbym rozkaz posadzenia samolotu" - powiedział.

Reakcję Zachodu na incydent z Ryanair Łukaszenka nazwał "zaplanowaną prowokacją". Jego zdaniem kraje zachodnie podejrzanie szybko zareagowały, wydając podobne do siebie oświadczenia.

Łukaszenka występuje w środę na pilnie zwołanym spotkaniu z przedstawicielami parlamentu i władz. Spotkanie nie jest transmitowane na żywo, a cytaty pochodzą z mediów państwowych.