Białoruś: Łukaszenka: nie dopuścimy, by w centrum Mińska zapłonął ogień

Prezydent Alaksandr Łukaszenka po raz kolejny ostrzegł, że nie dopuści do majdanu w stolicy Białorusi. Zapewnił, że władze nie dopuszczą, by w centrum miasta "zapłonął ogień" w dniu wyborów prezydenckich w niedzielę lub dzień później.

"Niektórzy dalej próbują zwoływać ludzi na majdan dziewiątego i dziesiątego (sierpnia). Nie daj Boże, żebyśmy rozpalili ogień w centrum Mińska i rozrzucali płonące głownie po całym mieście. Do tego nie możemy dopuścić i nie dopuścimy" - powiedział Alaksandr Łukaszenka w czwartek podczas narady dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa podczas kampanii wyborczej.

Jego zdaniem trwa "wojna hybrydowa". "Powiem szczerze i wy pewnie nic nowego mi nie powiecie. My nie wiemy, do czego oni (prowokatorzy) są zdolni. Nie wiemy nawet, kim oni są. Czy to Amerykanie i +natowcy+, czy ktoś z Ukrainy nas dociska, czy to nasi wschodni bracia nas tak bardzo +kochają+" - oznajmił prezydent. "Trwa wojna hybrydowa przeciwko Białorusi i powinniśmy być gotowi na świństwa z każdej strony. Co zresztą robimy" - powiedział.

Jak oświadczył, zatrzymano już wielu ludzi, którzy "stawiali sobie cel zdestabilizowania sytuacji w kraju". Chodzi, jak zaznaczył, nie tylko o Rosjan, najemników z grupy Wagnera.

Łukaszenka powiedział, że zatrzymano także ludzi "z amerykańskimi paszportami, żonatych z Amerykankami, które pracują w Departamencie Stanu". "Ale bronią ich rosyjskie władze" - oświadczył.

Media sugerują, że chodzi prawdopodobnie o zatrzymanego niedawno politologa i technologa politycznego Wiktara Szklaraua, który jest mężem amerykańskiej dyplomatki. Szklarau pracował przy kampaniach wyborczych w różnych krajach, w tym w USA. Był współpracownikiem opozycyjnego blogera Siarhieja Cichanouskiego, który siedzi w areszcie, bo według władz przygotowywał zamieszki i mógł mieć związki z zatrzymanymi najemnikami z Rosji. Przez obrońców praw człowieka na Białorusi jest uważany za więźnia politycznego.

Według obrońców praw człowieka od początku kampanii wyborczej zatrzymano już grubo ponad tysiąc osób. Władze blokują możliwość agitacji kontrkandydatce obecnego prezydenta Swiatłanie Cichanouskiej, na problemy skarżą się także pozostali kandydaci.

W czwartek powinien odbyć się wiec Cichanouskiej w Mińsku, jednak w tym samym miejscu planowane są obchody święta wojsk kolejowych.Przedstawiciele władz i struktur siłowych, m.in. MSW, ostrzegają przed udziałem w nielegalnych protestach i przypominają ich organizatorom o osobistej odpowiedzialności za wszelkie "negatywne konsekwencje" takich akcji.

