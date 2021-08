Białoruś: Łukaszenka o „dodatkowym zagrożeniu” na kierunku ukraińskim

Podstawą polityki władz Ukrainy jest konfrontacja, chociaż jej naród jest nam bliski – oświadczył w czwartek Alaksandr Łukaszenka. Jego zdaniem stanowi to „dodatkowe zagrożenie” dla Białorusi.

"To naród nam bliski, naród drogi, ale kierownictwo Ukrainy prowadzi politykę skierowaną przeciwko narodowi, dąży do konfrontacji. My nie mówimy o tym, dokąd oni (idą - PAP): na Zachód, na Wschód czy na Południe. Jednak podstawą ich polityki jest konfrontacja i to jest dla nas dodatkowe zagrożenie, którego wcześniej nie było" - oświadczył Łukaszenka podczas narady z szefami struktur siłowych na temat sytuacji na granicy.

Jak powiedział białoruski lider, Mińsk analizuje postępowanie Kijowa w kontekście działań "wokół Białorusi", zwłaszcza działań NATO na kierunku zachodnim.