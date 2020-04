Białoruś: Łukaszenka o sytuacji w Witebsku: jeździł tam minister, sytuacja jest pod kontrolą

Prezydent Białorusi zapewnił w czwartek, że sytuacja w Witebsku „została wzięta pod kontrolę”. Z informacji mediów wynika, że sytuacja w witebskich szpitalach jest bardzo trudna, a miasto jest na drugim miejscu po Mińsku pod względem liczby zakażeń koronawirusem.

"W ciągu trzech dni sytuacja została wzięta pod kontrolę" - powiedział w czwartek Łukaszenka. W Witebsku, który jest drugim po Mińsku miastem na Białorusi z największą liczbą przypadków Covid-19 był w ostatnich dniach z inspekcją minister zdrowia, a w czasie weekendu - specjalnie wysłana tam przez prezydenta przewodnicząca Rady Republiki, była szefowa administracji prezydenta.

We wtorek Łukaszenka pośrednio potwierdził, że sytuacja w Witebsku nie jest dobra. "Nie mówię, że jest tam jakaś katastrofa. Po prostu obwód witebski u nas zawsze się różni - i klimatem, no i trochę się tam przesunął ten szczyt zachorowań" - zauważył prezydent podczas spotkania z Natalją Kaczanawą, przewodniczącą wyższej izby parlamentu.

Według opublikowanych nieoficjalnie przez media danych ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych na 31 marca zarejestrowanych przez resort zdrowia przypadków Covid-19 było w obwodzie witebskim 66 (w Mińsku - 102).

Media niezależne, portale społecznościowe i internauci alarmowali, że sytuacja w witebskich szpitalach jest bardzo trudna, gwałtownie wzrosła tam liczba pacjentów z zapaleniem płuc, przy czym w wielu przypadkach nie przeprowadzano testów na Covid-19. Radio Swaboda przekazało, powołując się na anonimową lekarkę, że liczba zachorowań na zapalenie płuc jest tam co najmniej dwu- lub trzykrotnie wyższa niż zazwyczaj.

Z miasta docierały także informacje o niewystarczającej liczbie środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. To w Witebsku zarejestrowano pierwsze dwa przypadki śmiertelne z powodu Covid-19. Wypowiadając się we wtorek Łukaszenka ujawnił, że w Witebsku zakaziło się Covid-19 dziesięciu lekarzy. "Są w dobrym stanie, ale zajmujemy się ich leczeniem, a to oni powinni leczyć ludzi" - oświadczył prezydent.

Podczas swojej środowej wizyty w Witebsku minister zdrowia Uładzimir Karanik przeprowadził naradę sztabu operacyjnego, utworzonego w celu walki z rozprzestrzenianiem się epidemii. Szef resortu zdrowia zapewniał, że miejscowe służby medyczne będą działać według algorytmu lokalizowania i izolowania przypadków Covid-19.

30 marca lekarka pogotowia ratunkowego z Witebska Natalja Łarionowa napisała na portalu społecznościowym, że sytuacja w mieście jest krytyczna i "zaczyna się wymykać spod kontroli", a dane zgłaszane przez władze do WHO są "mityczne". W czwartek agencja BiełTA podała, że doniesienia Łarionowej sprawdza prokuratura. W komunikacie podkreślono jednak, że ze względu na pełnioną funkcję "nie ma ona dostępu do informacji o sytuacji epidemicznej i danych przekazywanych do WHO".

W czwartek ministerstwo zdrowia przekazało, że całkowita liczba przypadków zakażenia Covid-19 na Białorusi przekroczyła 300. Cztery osoby zmarły.

Z Mińska Justyna Prus