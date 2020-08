Białoruś: Łukaszenka: Rosja zrefinansuje 1 mld dolarów długu Białorusi

Umówiliśmy się z prezydentem Rosji i dzisiaj nasz premier odbędzie rozmowy z (premierem Rosji) Michaiłem Miszustinem na temat refinansowania (długu) – poinformował Alaksandr Łukaszenka, cytowany przez państwowe media.

Chodzi o refinansowanie w bieżącym roku długu wobec Rosji wynoszącego 1 mld dol. - uściśliła agencja BiełTA.

"To znaczy, że my, po ustaleniach z Rosją, zostawimy sobie ten miliard dolarów i będzie to dobre wzmocnienie naszej waluty narodowej" - powiedział prezydent.