Białoruś: Łukaszenka rozmawiał telefonicznie z Pompeo

Alaksandr Łukaszenka rozmawiał w sobotę telefonicznie z sekretarzem stanu USA Mike'iem Pompeo - poinformowała białoruska agencja BiełTA. O rozmowie nie informuje Departament Stanu USA.

BiełTA nie podała szczegółów rozmowy.

Amerykański resort finansów nałożył w październiku sankcje na ośmiu białoruskich urzędników, w tym szefa MSW Juryja Karajeua, w związku ze sfałszowaniem wyborów prezydenckich na Białorusi i brutalnymi represjami wobec uczestników protestów. Oprócz szefa MSW na tzw. liście SDN (Specially Designated Nationals) figurują m.in. szef oddziałów specjalnych OMON-u Dzmitryj Bałaba, sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej Alena Dmuchajła i Chazałbiek Atabiekau, dowódca specjalnej brygady Wojsk Wewnętrznych w dzielnicy Uruczcza Mińska. Nie ma na niej Alaksandra Łukaszenki.

Objętych sankcjami osób dotyczy zamrożenie środków. Nie mają one też możliwości prowadzenia interesów z obywatelami USA.

Od wyborów prezydenckich, tj. od 9 sierpnia, na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu ich wyników, a demonstracje są brutalnie tłumione przez siły reżimu.

W niedzielę upływa termin tzw. narodowego ultimatum, które postawiła Łukaszence liderka opozycji Swiatłana Cichanouska. Zapowiedziała ogólnokrajowy strajk, jeżeli do niedzieli włącznie Łukaszenka nie spełni trzech żądań. Ma on ogłosić swoją dymisję oraz doprowadzić do całkowitego zaprzestania przemocy na ulicach i do zwolnienia wszystkich więźniów politycznych.