Białoruś: Łukaszenka: stanowisko Polski i Litwy może przekreślić osiągnięcia w relacjach

Stanowisko Polski i Litwy wobec Białorusi może przekreślić wiele osiągnięć w stosunkach dwustronnych – oświadczył we wtorek Alaksandr Łukaszenka na naradzie dotyczącej polityki zagranicznej.

"Niestety stanowisko, jakie zajęły one wobec Białorusi, może przekreślić jeśli nie wszystkie, to znaczną część osiągnięć" - powiedział Łukaszenka.

Zadeklarował, że "Białoruś zawsze jest gotowa do współpracy z tymi, którzy przestrzegają zasad szacunku, szczerości i uczciwości. "To przykre, że niektórzy nasi tak zwani partnerzy okazali się nagle niegotowi do pracy na takich warunkach" - oznajmił.

Zaznaczył, że w sytuacji "bezprecedensowej presji" szerokiej pomocy udzielili Białorusi jej "tradycyjni sojusznicy", przede wszystkim Rosja i Chiny.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają akcje protestacyjne, których uczestnicy domagają się odejścia Łukaszenki i rozpisania nowych, uczciwych wyborów.

Po potajemnym zaprzysiężeniu Łukaszenki na prezydenta Białorusi 23 września Unia Europejska i USA zadeklarowały, że nie uznają go za prawowitego prezydenta, i wprowadziły sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu.