Białoruś: Łukaszenka: Współcześni neokoloniści chcą ubrać młodzież w brunatne uniformy

Marząc o globalnym panowaniu, współcześni neokoloniści podżegają do nienawiści, tworzą krwawe konflikty i próbują ubrać młodzież w brunatne uniformy – oświadczył Alaksandr Łukaszenka podczas uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej.

Składając 9 maja wieńce pod Pomnikiem Zwycięstwa w Mińsku Łukaszenka przypomniał "wielki czyn dziadów i pradziadów, tych, którzy uratowali ludzkość od zniewolenia i eksterminacji". Nawiązując do współczesności Łukaszenka oświadczył, że "naśladowcy okupantów i ich popleczników" dzisiaj zarzucają jemu i jego stronnikom "militaryzm i wysławianie wojny".

"Marząc o globalnym panowaniu, współcześni neokoloniści podżegają do nienawiści na tle narodowościowym, tworzą krwawe konflikty i próbują ubrać młodzież w brunatne uniformy. Robią to po to, byśmy zapomnieli o wielkim czynie naszych dziadów i strasznej prawdzie o wojnie" - powiedział.

"Właśnie dlatego próbują narzucić nam flagi i hymny, które zostały splamione współpracą z hitlerowskimi mordercami - zamiast symboli Wielkiego Zwycięstwa, pokoju i tworzenia" - dodał.

Łukaszenka zapewniał również, że nie uda się zniszczyć pamięci Białorusinów o wojnie, a żeby uchronić kraj należy "być obok siebie, skonsolidować się". W ramach walki z "rehabilitacją nazizmu" białoruskie władze wszczęły niedawno postępowanie karne dotyczące ludobójstwa narodu białoruskiego w czasie II wojny światowej.

Kontynuując tradycję radziecką, Rosja i Białoruś oraz część byłych krajów ZSRR obchodzi 9 maja jako datę zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Tak określany jest etap II wojny światowej w latach 1941-1945 zaczynający się od ataku Niemiec hitlerowskich na ZSRR 22 czerwca 1941 r. do uznawanego za datę zwycięstwa nad II Rzeszą 9 maja 1945 r.

W ubiegłym roku, pomimo pandemii, koronawirusa, okrągłą 75. rocznicę zwycięstwa, władze uczciły organizując defiladę.

W Mińsku i innych miejscach zorganizowano uroczystości i różnego rodzaju imprezy upamiętniające tę datę. Odbywają się one, jak informują media niezależne, przy zachowaniu wzmożonych środków bezpieczeństwa.

Przed 9 maja milicja uprzedziła, że będzie bezwzględnie przerywać wszelkie próby protestów i demonstracji z użyciem niezarejestrowanej symboliki, czyli biało-czerwono-białych barw historycznej flagi Białorusi, która stała się symbolem masowych protestów w 2020 r.

9 maja jest na Białorusi dniem wolnym od pracy, a w tym roku - w związku z tym, że data ta przypada na niedzielę, wolny będzie również poniedziałek.