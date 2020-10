Białoruś: Łukaszenka zapowiada informacje o reformie konstytucji

Alaksandr Łukaszenka zapowiedział w piątek, że informacja o stanie prac nad reformą konstytucji zostanie przedstawiona podczas Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego. Polecił przy tym utworzyć komitet organizacyjny i przeprowadzić wybory do tego zgromadzenia.

"Pierwszy etap, na którym powinniśmy zdać relację z naszej pracy w tym kierunku (tj. poprawek do konstytucji) to Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy" - powiedział Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

Zaznaczył, że proces przygotowania poprawek należy jak najbardziej zbliżyć do zwykłych obywateli i w tym celu w regionach powstaną "platformy dialogu", do których polecił zaprosić różne osoby.

"Powinniście słuchać różnych punktów widzenia. I kiedy przeanalizujemy te kwestie - konstytucji, rządzenia, samorządu, samorządów lokalnych, gospodarki - to rozpatrzymy je tu, w centrum, aż do szczebla prezydenta, i wniesiemy przed Ogólnobiałoruskie Zjazd Ludowy" - powiedział.

Wspomniał, że opozycja może spróbować znów zdestabilizować sytuację w kraju, prowokować przelew krwi i wykorzystać do tego celu młodzież. "Udaremniliśmy scenariusz kolorowej rewolucji i generalnie mamy sytuację pod kontrolą, ale żadnego samozadowolenia być nie może" - ostrzegł.

Według niego "radykałowie" próbują wciągnąć w prowokacje młodzież. "Jest jasne, do czego dążą: komuś nie wystarczyło krwi i ofiar sakralnych" - oznajmił.

Zaznaczył też, że należy być ostrożnym w dobieraniu ludzi na stanowiska - by byli to "patrioci oddani ideom narodu - bo niektórzy "zmienili buty".

Najważniejszym mediom wyrzucił zaś, że potrzeba było dwóch miesięcy, żeby zaczęły "pracować tak jak teraz". "Dziennikarstwo powinno wreszcie przestać być +umiarkowane+, jak to było u nas dotąd przyjęte" - oznajmił.

Odnosząc się do zapowiedzi reformy konstytucyjnej, członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka nazwał to "imitacją demokracji" i zarzucił władzom chęć przedłużenia swoich pełnomocnictw oraz zmuszenia ludzi, by "zapomnieli o ukradzionych wyborach".

W rozmowie z agencją Interfax-Zapad dodał, że w najbliższych dniach platforma internetowa Gołos uruchomi projekt, dzięki któremu obywatele będą mogli zdecydować, co powinno nastąpić wcześniej: nowe wybory czy reforma konstytucji.

Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy odbywa się co pięć lat, ostatni, piąty, odbył się w czerwcu 2016 roku. Zwoływanie zjazdów, na które delegaci wyłaniani są z kolektywów pracowniczych, administracji lokalnej, przedstawicieli przemysłu i branż gospodarki oraz oficjalnych organizacji społecznych, Łukaszenka zainicjował w 1996 roku.

Od wyborów prezydenckich, tj. od 9 sierpnia, na Białorusi dochodzi do protestów przeciwko sfałszowaniu ich wyników. Po potajemnym zaprzysiężeniu Łukaszenki na prezydenta Białorusi 23 września Unia Europejska i USA zadeklarowały, że nie uznają go za prawowitego szefa państwa i wprowadziły sankcje wobec przedstawicieli białoruskiego reżimu.