Białoruś: Łukaszenka: znajdziemy każdego protestującego

Alaksandr Łukaszenka zagroził we wtorek, że znajdzie każdego uczestnika protestów. Jak dodał, każdy z nich "odpowie za swoje działania". Jego wypowiedź cytuje państwowa agencja BiełTA.

Na Białorusi trwają protesty od wyborów prezydenckich z 9 sierpnia, w których według oficjalnych wyników Łukaszenka zdobył ponad 80 proc. głosów. Uczestnicy protestów nie uznają tych rezultatów i domagają się powtórnych wyborów.

"Źle, że włóczą się po Mińsku, źle, że zachowują się bezczelnie. Ale zmieniliśmy taktykę" - oznajmił Łukaszenka.

"Spokojnie każdego znajdziemy. Współczesne środki pozwalają na to i, nawiasem mówiąc, robimy to. I każdy odpowie za swoje działania" - podkreślił. Zaznaczył przy tym, że to nie groźba.

Powiedział też tego dnia, że nie trzyma się na siłę władzy. "Nie chodzi o mnie. Chodzi o was - co z wami będzie beze mnie?" - zapytał.

"Będziecie żyć w tym kraju. Co będzie? Co, myślicie, że się nad wami zlitują, ci co wczoraj, widzieliście ich? Zlitują się? A rozedrą na strzępy" - stwierdził Łukaszenka.