Białoruś: Media: 13. kolumna najemników z Grupy Wagnera jest już na Białorusi

Na Białoruś wjechała 13. kolumna najemników z Grupy Wagnera - przekazał w piątek projekt Biełaruski Hajun na swoim kanale w Telegramie.

W wiadomości zamieszczonej ok. godz. 8 czasu białoruskiego (ok. godz. 7 w Polsce) informowano, że kolumna złożona z co najmniej 80 pojazdów jedzie autostradą M5 z Bobrujska do Osipowicz w centralnej części Białorusi. Obecnie 13. kolumna najemników prywatnej firmy wojskowej +Wagner+ porusza się autostradą M5 z Bobrujska w kierunku Osipowicz, która liczy co najmniej 80 pojazdów.

W skład kolumny wchodzą cysterny, autobusy, ciężarówki, pickupy i samochody osobowe, minibusy oraz pojazdy opancerzone Szczuka - specjalnie przerobione na potrzeby wagnerowców transportery opancerzone typu Ural 4320, zaliczane do klasy wozów MRAP, czyli wojskowych pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny i ataki z zasadzki.

Na niektórych pojazdach zaobserwowano krzyż charakterystyczny dla wozów medycznych oraz flagi i godło Białorusi. Wszystkie pojazdy poruszają się na tablicach rejestracyjnych rosyjskich lub wydanych przez władze separatystycznej Ługańskiej Republiki Ludowej i są eskortowane przez białoruską milicję drogową.

Komentatorzy Biełaruskiego Hajunu spodziewają się, że dalej kolumna skieruje się do wsi Cel, gdzie w byłej bazie rakietowej stacjonują oddziały armii najemniczej Jewgienija Prigożyna, znanej jako Grupa Wagnera.

W środę białoruska redakcja Radia Swoboda podała, powołując się na zdjęcie satelitarne z 25 lipca, że w bazie wagnerowców w rejonie Osipowicz na wschodzie Białorusi jest co najmniej 750 jednostek sprzętu, w tym furgonetki, samochody, ciężarówki, autobusy.